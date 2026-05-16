Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đối thoại. Ảnh: Khiếu Tư - TTXVN

Hội nghị được kết nối trực tuyến tới 41 điểm cầu công đoàn xã, phường trên toàn tỉnh, thu hút đông đảo đoàn viên, công nhân lao động, doanh nghiệp và các sở, ngành liên quan tham gia.



Tại hội nghị, Ban tổ chức ghi nhận 24 nhóm vấn đề, kiến nghị của đoàn viên, công nhân lao động, phản ánh sát thực tiễn đời sống, việc làm và những khó khăn đặt ra trong bối cảnh mới. Chị Tạ Thị Thu Huệ, Công đoàn Công ty TNHH THN Autoparts Việt Nam đặt câu hỏi đối thoại về vấn đề việc làm. Ảnh: Khiếu Tư - TTXVN

Thông qua hình thức kết nối trực tuyến, nhiều vấn đề từ thực tiễn sản xuất, đời sống công nhân tại các địa phương được phản ánh trực tiếp tới lãnh đạo tỉnh và các ngành chức năng. Trong đó, tình trạng doanh nghiệp chậm đóng, nợ bảo hiểm xã hội tiếp tục là nội dung “nóng” được nhiều công nhân quan tâm.

Các ý kiến cho rằng việc nợ đọng kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến quyền lợi trước mắt mà còn tác động trực tiếp đến an sinh lâu dài của người lao động. Lãnh đạo tỉnh trao hỗ trợ cho công nhân mắc bệnh hiểm nghèo. Ảnh: Khiếu Tư - TTXVN

Bên cạnh đó, nhiều công nhân đề cập đến nguy cơ thiếu việc làm, giảm giờ làm tại một số doanh nghiệp do thiếu đơn hàng; đồng thời lo ngại nguy cơ lao động lớn tuổi có thể bị đào thải khi doanh nghiệp đẩy mạnh tự động hóa, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào sản xuất.

Từ thực tế này, công nhân kiến nghị tỉnh có thêm các chương trình đào tạo lại, hỗ trợ nâng cao kỹ năng nghề và kỹ năng số cho người lao động. Nhiều công nhân cũng bày tỏ lo lắng về thu nhập, đời sống trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng tăng.

Ngoài vấn đề việc làm, thu nhập, nhiều ý kiến cũng dành sự quan tâm đến nhà ở xã hội, nhà trẻ cho con công nhân, môi trường làm việc, hạ tầng quanh khu công nghiệp, chính sách vay vốn hỗ trợ người lao động khó khăn; hoạt động của tổ chức công đoàn khi thực hiện bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp; công tác phát triển tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước; nâng cao hiệu quả quản lý quan hệ lao động tại cơ sở…



Anh Nguyễn Văn Trọn, Công đoàn Công ty trách nhiệm hữu hạn giầy Annora Việt Nam nêu vấn đề về công tác theo dõi, nắm bắt và xử lý quan hệ lao động tại cơ sở. Anh Trọn đặt câu hỏi, trong bối cảnh thực hiện chính quyền 2 cấp, khi xảy ra tranh chấp lao động hay đình công trong doanh nghiệp thì quy trình xử lý ra sao, trách nhiệm thuộc về đơn vị nào nếu vi phạm pháp luật lao động không được phát hiện kịp thời?

Trả lời nội dung này, đại diện Sở Nội vụ cho biết, theo quy định hiện hành, trách nhiệm xử lý các cuộc đình công không đúng trình tự thuộc Chủ tịch UBND cấp xã nơi doanh nghiệp đặt trụ sở. Khi tiếp nhận thông tin, chính quyền địa phương sẽ chủ trì phối hợp với công đoàn và các cơ quan liên quan trực tiếp làm việc với doanh nghiệp, người lao động nhằm hỗ trợ giải quyết vụ việc, ổn định sản xuất. Trường hợp phát hiện vi phạm pháp luật sẽ lập biên bản, xử lý hoặc kiến nghị xử lý theo thẩm quyền.



Ở nhóm vấn đề việc làm, chị Tạ Thị Thu Huệ, Công đoàn Công ty trách nhiệm hữu hạn Autoparts Việt Nam phản ánh tình trạng một số doanh nghiệp thiếu đơn hàng, bắt đầu giãn việc, giảm giờ làm khiến người lao động lo ngại nguy cơ mất việc hoặc giảm sâu thu nhập.

Đại diện Sở Nội vụ cho biết, tình trạng thiếu đơn hàng hiện mới xảy ra cục bộ ở một số doanh nghiệp, trong khi nhiều doanh nghiệp khác vẫn đang có nhu cầu tuyển dụng lao động lớn để phục vụ sản xuất. Tỉnh Thanh Hóa đang triển khai chiến lược thu hút đầu tư theo hướng chất lượng cao, hình thành chuỗi cung ứng ổn định, tạo việc làm bền vững hơn cho người lao động. Các cơ quan chức năng sẽ theo dõi sát tình hình sản xuất, quan hệ lao động tại doanh nghiệp; đồng thời chủ động làm việc với doanh nghiệp khi xuất hiện nguy cơ cắt giảm lao động để tìm giải pháp duy trì việc làm như giãn giờ làm, đào tạo lại hoặc kết nối chuyển việc.



Một trong những nội dung nhận được nhiều sự quan tâm tại hội nghị là tình trạng doanh nghiệp chậm đóng, nợ bảo hiểm xã hội kéo dài.

Ông Lê Vạn Hiền, Chủ tịch Công đoàn Công ty trách nhiệm hữu hạn FLC Sầm Sơn Gold cho biết, nhiều doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội thời gian dài khiến người lao động lo lắng vì quyền lợi bị ảnh hưởng, đồng thời đề nghị có biện pháp xử lý nghiêm đối với các trường hợp cố tình vi phạm

Đại diện Bảo hiểm xã hội tỉnh cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành, địa phương tăng cường đôn đốc thu nộp, công khai doanh nghiệp chậm đóng trên các phương tiện thông tin đại chúng; thành lập các tổ công tác liên ngành trực tiếp làm việc với doanh nghiệp có dấu hiệu nợ, trốn đóng bảo hiểm.



Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn, xây dựng của công nhân lao động.

Ông Mai Xuân Liêm khẳng định, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động vừa là trách nhiệm chính trị, vừa là động lực quan trọng để phát triển nhanh và bền vững.

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành tiếp thu đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của công nhân lao động; cụ thể hóa bằng chương trình, kế hoạch và giải pháp thực hiện với tinh thần rõ người, rõ việc, rõ thời gian.

Đồng thời nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, ổn định việc làm, nâng cao thu nhập; tăng cường thanh tra, xử lý nghiêm tình trạng nợ đóng bảo hiểm xã hội; quan tâm phát triển nhà ở xã hội, thiết chế văn hóa; đào tạo lại, nâng cao kỹ năng nghề cho công nhân lao động trong bối cảnh chuyển đổi số và tự động hóa.

Phó Chủ tịch thường trực UBND đánh giá cao việc Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa chủ động xây dựng mạng lưới tư vấn viên pháp luật công đoàn, các tổ tư vấn pháp luật tại doanh nghiệp, công đoàn xã, phường nhằm tạo “cánh tay nối dài” của tổ chức Công đoàn ngay tại cơ sở; góp phần hỗ trợ pháp lý, đối thoại, thương lượng và phòng ngừa tranh chấp lao động từ sớm, từ xa. Đề nghị các tổ chức công đoàn tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối giữa người lao động với doanh nghiệp và chính quyền; kịp thời tổng hợp, phản ánh các kiến nghị phát sinh từ cơ sở để tỉnh xem xét, giải quyết trong phạm vi thẩm quyền, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

Trong khuôn khổ chương trình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh Trịnh Tuấn Sinh đã cùng lãnh đạo tỉnh đã trao hỗ trợ xây dựng 8 nhà “Mái ấm công đoàn”; hỗ trợ cho 15 công nhân và tặng quà 20 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo. Liên đoàn Lao động tỉnh trao hỗ trợ kinh phí cho 14 mô hình “Không gian văn hóa công nhân”.

Hội nghị tiếp tục khẳng định sự quan tâm sâu sắc của cấp ủy, chính quyền tỉnh Thanh Hóa đối với giai cấp công nhân; đồng thời thể hiện rõ vai trò của tổ chức Công đoàn trong đồng hành cùng doanh nghiệp, chăm lo, đại diện và bảo vệ người lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ và thúc đẩy sự phát triển bền vững của tỉnh trong giai đoạn mới./.