Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh thăm, chúc Tết các cơ sở tôn giáo

Đến thăm Tòa Tổng giám mục Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang thông tin những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của thành phố năm 2025, đồng thời chia sẻ về định hướng phát triển trong thời gian tới. Đồng chí khẳng định, những kết quả đạt được có sự đóng góp, đồng hành của các linh mục, tu sĩ, cộng đồng giáo dân trên địa bàn thành phố.



Nhân dịp năm mới, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh chúc Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng cùng các giám mục, linh mục, tu sĩ và cộng đồng giáo dân an lành, mạnh khỏe và tiếp tục chung sức xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng phát triển bền vững.



Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh và khẳng định cộng đồng giáo dân sẽ tiếp tục có đóng góp cho sự phát triển chung của thành phố và cả nước.

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang đến thăm, chúc Tết Tòa Tổng giám mục Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Thu Hoài - TTXVN

Cùng ngày, Đoàn lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đã đến thăm, chúc Tết Tổng Liên hội Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam). Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận và trân trọng những đóng góp của đồng bào Tin lành đối với sự phát triển của thành phố; đồng thời bày tỏ tin tưởng Mục sư Thái Phước Trường, Hội trưởng Tổng Liên hội Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam) và các mục sư, tín đồ trong Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam) tiếp tục đồng hành, chung tay xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh và đất nước.



Đến thăm và chúc Tết Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang hỏi thăm sức khỏe và chúc mừng năm mới an lành đến Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng cùng tăng ni, phật tử.



