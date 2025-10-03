Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh hội kiến Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN

Bày tỏ vui mừng và đánh giá cao chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam và đến Thành phố Hồ Chí Minh của Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang khẳng định mối quan hệ đặc biệt của Việt Nam - Cuba trong suốt 65 năm qua không ngừng phát triển, ngày càng bền chặt và trở thành mối quan hệ tiêu biểu của tình đoàn kết quốc tế trong sáng, thủy chung và gắn bó. Tất cả người dân Việt Nam, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh luôn dành cho Cuba những tình cảm đặc biệt; người dân Việt Nam luôn nhớ câu nói bất hủ của cố Chủ tịch Fidel Castro “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình”.

Lắng nghe khái quát về tình hình kinh tế - xã hội Cuba hiện nay, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang nhìn nhận những khó khăn đó giống Việt Nam ở thời điểm 40 năm trước và đã từng bước nỗ lực vượt khó vì cuộc sống và hạnh phúc của người dân.

Theo Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang, Cuba đã và đang có những đánh giá rất đúng đắn trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đó là lương thực, năng lượng; đồng thời nhấn mạnh phương thức hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam đang từng bước giúp người dân Cuba có thể tự sản xuất ra lúa gạo năng suất cao trong tương lai.

Liên quan đến hợp tác kinh tế giữa hai nước, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang trân trọng cảm ơn Cuba đã dành những cơ chế hết sức đặc biệt cho doanh nghiệp Việt Nam như miễn giảm thuế, thuê đất và tuyển dụng lao động... nhưng để thu hút đầu tư có hiệu quả, nhất là doanh nghiệp Việt Nam, Cuba cần mở rộng hơn nữa những điều kiện, chính sách ưu đãi bởi tỷ suất giá tiền hiện nay ở Cuba sẽ khó thu hút doanh nghiệp, nhà đầu tư.

“Chúng ta muốn thu hút các doanh nghiệp, thì phải giúp các doanh nghiệp đang đầu tư có sự thành công, phát triển mạnh mẽ. Thành phố Hồ Chí Minh cam kết sẽ tích cực tham gia hợp tác với các đối tác của Cuba, trong đó có vấn đề đầu tư trong thời gian tới, nhất là dịp kỷ niệm 100 ngày sinh cố Chủ tịch Fidel Castro", Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang chia sẻ.