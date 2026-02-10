Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh gặp gỡ cơ quan đại diện nước ngoài

Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cùng dự buổi gặp mặt.

Ông Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Phát biểu chúc mừng, ông Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố chia sẻ những thành tựu kinh tế - xã hội của Thành phố năm 2025, cho biết, Thành phố đã đạt nhiều kết quả tích cực như GRDP tăng 8,03%, đóng góp gần 24% cho tăng trưởng GDP cả nước; thu ngân sách vượt 800 nghìn tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người đạt gần 8.800 USD; thu hút FDI dẫn đầu cả nước với gần 8,2 tỷ USD, trong đó có hơn 2 tỷ USD thu hút đầu tư vào lĩnh vực khoa học công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Đặc biệt là Trung tâm Tài chính quốc tế chuẩn bị vận hành, sẽ mở ra kỳ vọng về một cực tăng trưởng mới mang tầm khu vực.



Năm 2025, Thành phố cũng tổ chức thành công nhiều sự kiện quốc tế lớn, mở rộng thêm mạng lưới bạn bè, khẳng định hình ảnh một đô thị năng động, cởi mở, nghĩa tình. Trong mỗi kết quả ấy, có “dấu ấn” của sự hợp tác quốc tế, của niềm tin mà bạn bè quốc tế dành cho Thành phố. Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng và biết ơn sự hỗ trợ nhiệt tình từ Lãnh sự đoàn và cộng đồng quốc tế trong các chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại, giáo dục, y tế, văn hóa, đổi mới sáng tạo…



Lãnh đạo Thành phố nhấn mạnh, năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh đứng trước những vận hội mới nhưng cũng là những yêu cầu rất cao. Bên cạnh nỗ lực nội tại, Thành phố đặc biệt cần sự hợp tác sâu rộng hơn nữa từ bạn bè quốc tế. Thành phố mong muốn các cơ quan đại diện tiếp tục là cầu nối tin cậy, giúp Thành phố tăng cường hiểu biết lẫn nhau, mở rộng thương mại - đầu tư, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và phát triển các ngành kinh tế tương lai.



“Thành phố Hồ Chí Minh cam kết sẽ là người bạn đồng hành trách nhiệm và hiệu quả. Chúng tôi sẽ tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, bảo đảm tính minh bạch và ổn định; duy trì cơ chế đối thoại thường xuyên; kịp thời tháo gỡ khó khăn; tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các hoạt động hợp tác của quý vị thành công, lâu dài”, ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.