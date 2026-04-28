Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ dịp 30/4

Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cùng đoàn đại biểu Thành phố dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh (Đồi Không tên).

Trong không khí trang nghiêm, đoàn đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương và dành một phút mặc niệm tưởng nhớ công ơn to lớn của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng liệt sỹ - những người con ưu tú của dân tộc đã cống hiến máu xương, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc và hạnh phúc của nhân dân.

Trước anh linh của các bậc tiền nhân và các Anh hùng Liệt sỹ đã ngã xuống, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố bày tỏ lòng biết ơn, hứa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, chung sức, đồng lòng vượt qua những khó khăn, thách thức, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đất nước, Thành phố ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng đáng với sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh đi trước.

Ngay sau lễ dâng hoa, dâng hương, các đại biểu đã đến từng mộ phần của các Anh hùng liệt sỹ, thắp những nén hương thơm để tưởng nhớ và tri ân.

Sau đó, Đoàn đã đến viếng, dâng hoa, dâng hương, tri ân các thế hệ lãnh đạo, lão thành cách mạng đã có những cống hiến to lớn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tại Nghĩa trang Thành phố Hồ Chí Minh (Lạc Cảnh).

Cũng trong buổi sáng, đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh đã đến dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh (tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh) và Chủ tịch Tôn Đức Thắng (tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng). Lãnh đạo Thành phố, cùng đại diện các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương và các tầng lớp nhân dân Thành phố đã đến viếng, đặt vòng hoa, dâng hương các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng liệt sỹ tại Đền Tưởng niệm liệt sỹ Bến Dược (Củ Chi), Nghĩa trang Liệt sỹ Củ Chi, Nghĩa trang Liệt sỹ Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu; tham gia các hoạt động tưởng niệm khác như: viếng Nhà tưởng niệm Bà mẹ Việt Nam Anh hùng - Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thị Rành (ấp Trại Đèn, xã Tân Hội An); lễ đặt vòng hoa và dâng hương tưởng niệm Anh hùng Liệt sĩ tại Di tích lịch sử cấp Quốc gia Ngã Ba Giồng (xã Bà Điểm), nghĩa trang Hàng Dương (Côn Đảo)....

Cùng ngày, đông đảo người dân trong và ngoài Thành phố đã đến viếng, dâng hoa, dân hương tưởng niệm các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng Liệt sỹ, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với thế hệ đi trước đã cống hiến, hy sinh để bảo vệ, xây dựng và phát triển Thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình./.