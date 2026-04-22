Lãnh đạo thành phố Hà Nội dâng hoa kỷ niệm 156 năm ngày sinh V.I.Lênin

Cùng tham gia đoàn có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông; Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai cùng đại diện các sở, ban, ngành thành phố Hà Nội.



Tại buổi dâng hoa, các đồng chí lãnh đạo thành phố bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ công lao to lớn của V.I.Lênin, nhà lý luận chính trị kiệt xuất, vị lãnh tụ lỗi lạc của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới, người sáng lập Nhà nước Xô viết - nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới và lãnh đạo nhân dân Liên Xô bắt tay vào xây dựng chủ nghĩa xã hội; nguyện tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đoàn kết một lòng, kiên định thực hiện lý tưởng và con đường cách mạng vô sản, xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội dâng hoa tưởng niệm V.I.Lenin. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

Vladimir Ilyich Lênin (tên khai sinh là Vladimir Ilyich Ulyanov), sinh ngày 22/4/1870 ở Nga. Ông là một nhà cách mạng, nhà chính trị và lý luận chính trịxuất sắc. Ông đồng thời là một lãnh tụ của phong trào cách mạng vô sản Nga, là người phát triển học thuyết của Các Mác và Phriđơrich Ăngghen. Ông là người sáng lập ra Quốc tế Cộng sản; đồng thời lãnh đạo nhân dân Nga tiến hành Cách mạng tháng Mười Nga, thành lập ra Nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới do Đảng của giai cấp vô sản lãnh đạo (7/11/1917). Ông là một trong 100 người có ảnh hưởng nhất đến toàn thế giới. Với những di sản tư tưởng, lý luận để lại cho nhân loại tiến bộ, V.I.Lênin là nhà tư tưởng vĩ đại, nhà lý luận chính trị kiệt xuất, lãnh tụ lỗi lạc của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới./.