Lãnh đạo Mỹ, Ukraine điện đàm trước thềm vòng đàm phán mới

Trên mạng xã hội, Tổng thống Zelensky xác nhận đã có cuộc trao đổi với người đồng cấp Trump. Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và ông Jared Kushner – con rể của ông Trump - cũng tham gia cuộc trò chuyện này. Ông Zelensky cho biết cuộc điện đàm xoay quanh các vấn đề mà phái đoàn đàm phán của hai nước sẽ thảo luận trong cuộc gặp song phương tại Geneva, cũng như các bước chuẩn bị cho cuộc gặp ba bên Mỹ-Nga –Ukraine vào đầu tháng 3. Ông cũng bày tỏ hy vọng rằng cuộc gặp này sẽ là cơ hội để nâng các cuộc đàm phán lên cấp độ lãnh đạo, với sự hỗ trợ của Tổng thống Trump cho chuỗi các bước đi này.

(Tư liệu) Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky tại cuộc gặp ở Nhà Trắng ngày 17/10/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Mặc dù các cuộc đàm phán hiện nay vẫn đang bế tắc, đặc biệt là với vấn đề Donbas, nhà lãnh đạo Ukraine tiếp tục nhấn mạnh rằng một cuộc gặp trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin là cần thiết để giải quyết những vấn đề phức tạp nhất còn tồn đọng.

Theo ông Dmytro Lytvyn, cố vấn của Tổng thống Ukraine, cuộc trao đổi này kéo dài khoảng 30 phút.

Cuộc điện đàm diễn ra 1 ngày trước khi nhà đàm phán Ukraine Rustem Umerov dự kiến có cuộc gặp với Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và ông Kushner tại Geneva (Thụy Sĩ), và trước thềm các cuộc đàm phán ba bên mới với Nga dự kiến diễn ra vào đầu tháng 3.

Hãng thông tấn TASS của Nga cho biết Đặc phái viên của Tổng thống Nga, ông Kirill Dmitriev, cũng dự kiến sẽ có mặt tại thành phố này vào ngày 26/2 để tiếp tục các cuộc đàm phán với giới chức Mỹ về các vấn đề kinh tế.

Trong diễn biến khác, cùng ngày, Đại sứ Ukraine tại London Valerii Zaluzhnyi cho biết Ukraine và Anh đã triển khai liên doanh sản xuất các thiết bị bay không người lái.

Ông Zaluzhnyi, người từng giữ chức Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, cho biết nhà máy quốc phòng đầu tiên của Ukraine đang bắt đầu đi vào hoạt động tại Anh – một tổ hợp sản xuất của công ty Ukrspecsystems - đơn vị có các thiết bị bay không người lái từ lâu đã chứng minh được hiệu quả trong chiến tranh công nghệ cao.

Tháng 11 năm ngoái, Kiev và London đã ký một thỏa thuận cấp phép để sản xuất các thiết bị bay không người lái đánh chặn của Ukraine tại Anh. Đầu tháng 9, nhà sản xuất thiết bị bay không người lái Ukrspecsystems của Ukraine đã công bố khoản đầu tư trị giá 200 triệu bảng Anh (tương đương 266 triệu USD) vào việc sản xuất thiết bị bay không người lái tại quốc gia này. Nhà máy mới sẽ đảm nhận toàn bộ quy trình sản xuất, bắt đầu từ khâu nghiên cứu và phát triển.

Liên quan đến vấn đề người tị nạn Ukraine, Chính phủ Cộng hòa Séc mới đây đề xuất mở cuộc thảo luận trong Liên minh châu Âu (EU) về việc điều chỉnh và có thể thu hẹp phạm vi áp dụng quy chế bảo vệ tạm thời đối với nhóm đối tượng này.

Theo phóng viên TTXVN tại Séc, phát biểu sau cuộc hội đàm tại Berlin với người đồng cấp Đức Alexander Dobrindt, Bộ trưởng Nội vụ Séc Lubomír Metnar cho biết Praha cho rằng cần xem xét lại các điều kiện hiện hành, trong đó có khả năng giới hạn phạm vi bảo vệ dựa trên nguồn gốc địa lý hoặc các tiêu chí cụ thể khác. Hai bên cũng trao đổi về chính sách di cư, trong đó nhấn mạnh các biện pháp tăng cường chống di cư bất hợp pháp, đẩy nhanh hồi hương và xem xét khả năng thành lập các trung tâm hồi hương bên ngoài EU. Vấn đề kiểm soát biên giới trong Khu vực Schengen cũng được đề cập.

Theo số liệu của Bộ Nội vụ Séc, hiện có gần 398.000 người Ukraine đang được hưởng quy chế bảo vệ tạm thời tại nước này, với khoảng 6.000 người đến mỗi tháng./.