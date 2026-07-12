Lãnh đạo Liên minh thế giới các Trung tâm Tài chính quốc tế tham gia Tổ Tư vấn VIFC-HCMC

Bán đảo Thủ Thiêm, khu vực được định vị là lõi của Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam. Ảnh: Quang Châu-TTXVN

PGS.TS Trần Hoàng Ngân, Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn đột phá phát triển Trường Đại học Sài Gòn giữ vai trò Tổ trưởng Tổ tư vấn VIFC-HCMC. Ông có nhiều năm nghiên cứu và tư vấn chính sách trong các lĩnh vực kinh tế vĩ mô, tài chính - ngân hàng, chính sách tiền tệ và hoàn thiện thể chế kinh tế.

Danh sách thành viên Tổ Tư vấn cũng quy tụ nhiều chuyên gia quốc tế có kinh nghiệm điều hành các trung tâm tài chính và định chế tài chính toàn cầu.

Đáng chú ý, ông Philip Rösler, nguyên Phó Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức, nguyên Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), tham gia với kinh nghiệm về hợp tác chiến lược quốc tế, tài sản số, tài chính hàng không và kết nối các nhà đầu tư, định chế tài chính.

Ông Marc Knapper, nguyên Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, cũng là thành viên Tổ Tư vấn. Ông Marc Knapper có thế mạnh trong các lĩnh vực ngoại giao, thương mại, đầu tư, quan hệ Việt Nam - Mỹ, năng lượng, giáo dục và hợp tác quốc tế.

Bên cạnh đó là các chuyên gia từng giữ vị trí lãnh đạo tại nhiều trung tâm tài chính quốc tế như: Ông Stephen Glynn, nguyên Giám đốc điều hành Cơ quan Dịch vụ Tài chính Astana (AFSA), nguyên Trưởng bộ phận Thực thi Cơ quan Dịch vụ Tài chính Dubai (DFSA); ông Jeff Singer, nguyên Giám đốc điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Dubai (DIFC); ông Bhaskar Dasgupta, nguyên Giám đốc Hạ tầng Thị trường Trung tâm Tài chính quốc tế Abu Dhabi (ADGM).

Đặc biệt, Tổ Tư vấn VIFC-HCMC còn có sự tham gia của Tiến sĩ Jochen Biedermann, Tổng Giám đốc Liên minh Thế giới các Trung tâm Tài chính quốc tế (WAIFC). Ông có nhiều kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực chiến lược phát triển trung tâm tài chính, fintech, tài sản số/kinh tế số, hợp tác quốc tế giữa các trung tâm tài chính và kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Đại diện khối đầu tư và công nghệ tài chính có ông Don Lam, Nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc VinaCapital; ông Chia Hock Lai, Chủ tịch Responsible Fintech Institute (RFI), đồng sáng lập kiêm Giám đốc Chiến lược Embed Financial Group Holdings (EFGH); và ông Sam Van, Nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành SRO Partners.

Ở trong nước, Tổ Tư vấn còn có sự tham gia của GS.TS Nguyễn Khắc Quốc Bảo, Phó Giám đốc Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh; PGS.TS Hoàng Công Gia Khánh, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật; và Tiến sĩ Lưu Ngọc Hiệp, Trưởng khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Theo Cơ quan Điều hành VIFC-HCMC, Tổ Tư vấn có nhiệm vụ hỗ trợ nghiên cứu, tham vấn chính sách và đề xuất định hướng phát triển trong quá trình xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh. Với sự tham gia của các chuyên gia, nhà quản lý và đại diện nhiều lĩnh vực, Tổ Tư vấn sẽ cung cấp các góc nhìn độc lập, kinh nghiệm thực tiễn và khuyến nghị chuyên môn, góp phần nghiên cứu, tham vấn chính sách, đề xuất định hướng phát triển, xác định các sản phẩm ưu tiên và hoàn thiện cơ chế vận hành theo thông lệ quốc tế.

Cũng theo Cơ quan Điều hành VIFC-HCMC, việc thành lập Tổ Tư vấn là bước đi quan trọng nhằm củng cố nền tảng chuyên môn và nâng cao chất lượng hoạch định chính sách trong quá trình xây dựng trung tâm tài chính quốc tế thế hệ mới. Thông qua cơ chế tham vấn thường xuyên, VIFC-HCMC hướng tới hình thành hệ sinh thái tài chính hiện đại, minh bạch, có tính kết nối cao, qua đó góp phần thu hút dòng vốn, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ tài chính khu vực và toàn cầu./.