Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại diện các thế hệ đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Dự lễ viếng có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Cùng dự lễ viếng có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước: Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội.

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên (6/1/1946 – 6/1/2026), sáng 6/1, tại Hà Nội, Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại diện các thế hệ đại biểu Quốc hội các nhiệm kỳ dự Lễ kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên, đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Với lòng biết ơn vô hạn, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại diện các thế hệ đại biểu Quốc hội các nhiệm kỳ đã bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Người đã hy sinh cả cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng Tổ quốc Việt Nam độc lập, thống nhất. Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại".



Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam. Ảnh: Minh Đức – TTXVN

Cách đây 80 năm, ngày 6/1/1946 đánh dấu mốc son đặc biệt, lần đầu tiên trong lịch sử, nhân dân Việt Nam đã thực hiện quyền làm chủ của mình thông qua lá phiếu phổ thông, trực tiếp bầu ra Quốc hội. Thắng lợi của cuộc tổng tuyển cử không chỉ khẳng định bản chất dân chủ, tiến bộ của Nhà nước ta mà còn thể hiện tầm nhìn chiến lược, tư duy cách mạng sáng tạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, đặt nền móng vững chắc cho một mô hình Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.



Từ cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên năm 1946 đến nay, đất nước ta đã tổ chức thành công 15 cuộc bầu cử Quốc hội nhưng dấu ấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Tổng tuyển cử bầu Quốc hội khóa I năm 1946 vẫn vẹn nguyên trong ký ức của hàng triệu trái tim người Việt Nam.



Những chỉ thị, sắc lệnh và hoạt động của Người năm ấy đến nay vẫn còn nguyên giá trị, để lại nhiều bài học cho các thế hệ người Việt Nam trong công tác bầu cử, xây dựng một Quốc hội xứng đáng là cơ quan đại biểu cao nhất, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.



Tiếp đó, Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại diện các thế hệ đại biểu Quốc hội các nhiệm kỳ đã đến đặt vòng hoa và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ (đường Bắc Sơn, Hà Nội).

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan trưng bày ảnh. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Đoàn đại biểu đã nghiêng mình tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sỹ - những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn các Anh hùng Liệt sỹ”.



*Trong sáng 6/1, Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2026) được tổ chức trọng thể tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội. Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự Lễ kỷ niệm./.