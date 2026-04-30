Lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương thăm, tặng quà gia đình chính sách tại Quảng Ngãi

Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị phát biểu động viên, cán bộ, người lao động tại Xí nghiệp May Kon Tum. Ảnh: Cao Nguyên - TTXVN

Chiều 29/4, Đoàn công tác do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân và người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại phường Đăk Cấm và Đăk Bla, tỉnh Quảng Ngãi nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động 1/5.

Tại phường Đăk Cấm, Đoàn đã đến thăm, trao quà cho 2 gia đình chính sách, gồm Mẹ Việt Nam Anh hùng Đặng Thị Thu và đồng chí Hoàng Khắc Sỹ, người trực tiếp tham gia kháng chiến, bị nhiễm chất độc hóa học. Tại các gia đình, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương bày tỏ sự trân trọng và biết ơn sâu sắc trước những đóng góp, hy sinh của các gia đình đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc; đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục gìn giữ, phát huy truyền thống cách mạng, làm tấm gương để thế hệ trẻ học tập, noi theo.



Tại Xí nghiệp May Kon Tum (phường Đăk Bla), Đoàn đã thăm hỏi, động viên và trao quà cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương ân cần thăm hỏi, động viên và mong muốn công nhân, người lao động tiếp tục nỗ lực vượt khó, phát huy tinh thần đoàn kết, cần cù lao động, từng bước nâng cao đời sống; đề nghị Xí nghiệp quan tâm hơn nữa đến điều kiện làm việc, chế độ, phúc lợi, tạo môi trường ổn định để người lao động yên tâm gắn bó lâu dài.



Tại các nơi đến thăm, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm chăm lo đời sống nhân dân. Các cấp, ngành sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả chính sách an sinh xã hội. Qua đó, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân trên địa bàn.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm và tặng quà tại Đồng Tháp

Chiều cùng ngày, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã thăm và tặng 200 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân lao động và 200 suất học bổng cho trẻ em nghèo có thành tích học tập tốt của tỉnh Đồng Tháp.



Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các thành viên trong đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp chụp ảnh lưu niệm với Mẹ Việt Nam Anh hùng Huỳnh Thị Chinh. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh, Đồng Tháp mới sáp nhập từ 2 tỉnh Tiền Giang cũ và Đồng Tháp cũ, giàu truyền thống yêu nước, hoạt động cách mạng. Trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, các cán bộ chiến sĩ tỉnh Đồng Tháp đã góp phần vào chiến thắng năm 1975 để có được tự do như ngày nay.

Trong thời bình, nhân dân Đồng Tháp phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, cần cù, chịu khó, năng động sáng tạo để đưa vùng quê thành nơi phát triển. Từ bàn tay, khối óc, người dân Đồng Tháp đã tạo nên nhiều sản phẩm độc đáo như sen, trái cây, mô hình du lịch trở thành thương hiệu để du khách phương xa biết đến và đánh giá cao. Các sản phẩm OCOP ngày càng có giá trị cao. Đồng Tháp cũng giữ mạch giao thông quan trọng để kết nối Thành phố Hồ Chí Minh và tạo sự thuận lợi cho phát triển Đồng bằng sông Cửu Long.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ghi nhận, Đồng Tháp quan tâm làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa người có công. Với hơn 53.000 liệt sĩ, mỗi tháng hơn 21.000 người được nhận trợ cấp. Đây là nỗ lực của địa phương bù đắp phần nào sự hi sinh xương máu của người có công.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Phước Thiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những đánh giá và ghi nhận của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đối với chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Tháp. Tỉnh sẽ nỗ lực hơn nữa để thúc đẩy tăng trưởng đạt 2 con số như Trung ương đề ra; đồng thời xây dựng Đồng Tháp trở thành nơi đáng sống cho bà con nhân dân, vận động xã hội hóa trong thúc đẩy giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân.

Trước đó, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Huỳnh Thị Chinh tại phường Mỹ Ngãi; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến những hi sinh to lớn của mẹ Huỳnh Thị Chinh và gia đình đã đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước./.