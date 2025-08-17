Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các bộ ngành Trung ương, đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Dự lễ viếng có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Tổng Bí thư Tô Lâm; Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương cùng dự lễ viếng.

Với lòng biết ơn vô hạn, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, Anh hùng Giải phóng dân tộc, Người đã cống hiến cả cuộc đời cho dân, cho nước, dẫn dắt Đảng ta, nhân dân ta làm nên những thắng lợi vẻ vang, làm rạng rỡ dân tộc và non sông đất nước. Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại".

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành những tình cảm đặc biệt và sự lãnh đạo thường xuyên, sâu sát, cụ thể đối với Công an nhân dân. 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành đã khẳng định bản chất cách mạng, sức chiến đấu kiên cường của lực lượng Công an nhân dân - lực lượng vũ trang trọng yếu, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Với lịch sử anh hùng, truyền thống vẻ vang và những thành tích to lớn, Công an nhân dân đã góp phần quan trọng làm nên lịch sử hào hùng của dân tộc, đưa cách mạng Việt Nam vượt mọi thác ghềnh, giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Bằng tình cảm sâu nặng, trách nhiệm cao với Đảng, Bác Hồ kính yêu, toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân Việt Nam quyết tâm phát huy truyền thống 80 năm đầy vinh quang và tự hào, nguyện phát huy phẩm chất cách mạng, truyền thống tốt đẹp, tiếp tục gương mẫu đi đầu, là những hạt nhân nòng cốt trong thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng; luôn đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết, trước hết, luôn hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, viết tiếp những trang sử vàng chói lọi.