Lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Quốc hội Campuchia tiếp đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư

Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen tiếp đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. Ảnh: Vũ Hùng - PV TTXVN tại Campuchia Tại các cuộc hội kiến, đồng chí Võ Văn Thưởng bày tỏ vui mừng sang thăm Campuchia và vinh dự có dịp gặp các nhà lãnh đạo Campuchia, những người bạn thân thiết của Việt Nam, trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các nhà lãnh đạo Việt Nam. Đồng chí nhấn mạnh, vừa qua hai nước đã phối hợp tổ chức tốt các Lễ kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm “Con đường tiến tới đánh đổ chế độ diệt chủng” của Thủ tướng Hun Sen, đây là những sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong lịch sử quan hệ hai nước.

Đồng chí Võ Văn Thưởng chúc mừng những thành tựu to lớn, quan trọng Campuchia đã đạt được trên các lĩnh vực dưới sự trị vì anh minh của Quốc vương, sự lãnh đạo của Thượng viện, Quốc hội, sự điều hành của Chính phủ mà CPP là nòng cốt do Chủ tịch, Thủ tướng Hun Sen đứng đầu. Đặc biệt gần đây là kết quả phòng, chống dịch COVID-19, phục hồi phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao vai trò và vị thế của Campuchia nhất là trong năm làm Chủ tịch ASEAN. Đồng chí chúc mừng CPP đã giành thắng lợi to lớn trong cuộc bầu cử Hội đồng xã/phường khóa V cũng như những chủ trương, quyết sách quan trọng của các hội nghị Ban Chấp hành Trung ương CPP, trong đó có việc giới thiệu ứng cử viên Thủ tướng tương lai. Đồng chí bày tỏ tin tưởng, Campuchia tiếp tục đạt được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước, tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội năm 2023.

Đồng chí Võ Văn Thưởng vui mừng về quan hệ giữa hai Đảng, hai nước phát triển tốt đẹp trên các lĩnh vực; nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng quan hệ đoàn kết, hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau giữa hai Đảng, hai nước, là quy luật khách quan, nhân tố quan trọng hàng đầu đối với sự ổn định, phát triển của mỗi nước. Đồng chí cảm ơn sự giúp đỡ của Campuchia dành cho Việt Nam từ trước đến nay, khẳng định Việt Nam sẽ làm hết sức mình cùng với Campuchia giữ gìn và vun đắp cho mối quan hệ giữa hai Đảng, hai nước ngày càng phát triển, vì lợi ích của nhân dân mỗi nước, vì hòa bình, ổn định và hợp tác trong khu vực và trên thế giới.

Đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ thực hiện tốt các tuyên bố chung, hiệp ước, hiệp định, thỏa thuận đã ký, trong đó đưa quan hệ hợp tác giữa hai Đảng đi vào chiều sâu, làm nền tảng định hướng trong quan hệ hai nước; duy trì tốt các cơ chế hợp tác hiện có, tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp tổ chức tốt các hoạt động trong năm Hữu nghị. Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, nhất là kết nối hai nền kinh tế, tăng cường hợp tác về quốc phòng-an ninh, triển khai hiệu quả Nghị định thư và kế hoạch hợp tác đã ký, phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương. Đồng chí bày tỏ mong muốn các nhà lãnh đạo Campuchia tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người gốc Việt và các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư tại Campuchia, phối hợp quản lý và xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

Đồng chí Võ Văn Thưởng thông báo những kết quả nổi bật trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam và một số nội dung hai bên cùng quan tâm.

Chủ tịch CPP, Thủ tướng Hun Sen; Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin; Phó Chủ tịch CPP, Phó Thủ tướng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia - Việt Nam Men Sam An đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm của đồng chí Võ Văn Thưởng trong năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, chúc mừng những thành tựu toàn diện mà Việt Nam đã đạt được, đặc biệt là trong ứng phó với dịch COVID-19, phục hồi phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao vị thế trên trường quốc tế; bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu, nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII.

Các nhà lãnh đạo Campuchia vui mừng trước sự phát triển của mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam - Campuchia, cảm ơn sâu sắc và bày tỏ tình cảm thắm thiết về việc Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân Việt Nam đã đoàn kết, giúp đỡ Campuchia qua các thời kỳ, trong đó có việc cứu nhân dân Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng Pol Pot. Các nhà lãnh đạo Campuchia khẳng định sẽ cùng với Việt Nam bảo vệ, giữ gìn, vun đắp và truyền tiếp cho thế hệ mai sau về mối quan hệ tốt đẹp này; nhấn mạnh tầm quan trọng hàng đầu của mối quan hệ giữa hai Đảng cầm quyền, thúc đẩy quan hệ chung và nhất trí về những phương hướng phát triển quan hệ giữa hai Đảng, hai nước cũng như quan hệ giữa ba Đảng, ba nước Campuchia, Lào và Việt Nam, giữa các tổ chức quần chúng, nhân dân và thanh niên trong thời gian tới.

Các nhà Lãnh đạo Campuchia đã thông tin về tình hình đối nội và đối ngoại gần đây và những phương hướng lớn của Campuchia, trân trọng gửi lời thăm hỏi và chúc sức khỏe tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các nhà lãnh đạo Việt Nam./.