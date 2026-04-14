Lãnh đạo Cần Thơ thăm, chúc mừng Lễ Phục sinh năm 2026

Tại các điểm đến, Đoàn công tác được nghe đại diện Giáo xứ Chánh Tòa, Tòa Giám mục Cần Thơ, Ban Đại diện Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam) thành phố Cần Thơ giới thiệu sơ lược về cơ sở tôn giáo. Đồng thời, lãnh đạo thành phố thông tin đến các vị giám mục, linh mục, mục sư, về tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn trong thời gian qua. Phó Bí thư Thành ủy Trần Văn Huyến gửi lời chúc mừng Lễ Phục sinh bình an, hạnh phúc, phát triển đến các vị giám mục, linh mục, mục sư, tu sĩ, đồng bào tôn giáo và cho rằng, Lễ Phục sinh là dịp để đồng bào theo đạo thể hiện tinh thần yêu thương, khát vọng bình an, gắn bó. Lãnh đạo thành phố trao quà đến đại diện Tòa Giám mục Cần Thơ. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Phó Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, suốt chặng đường phát triển của thành phố, bên cạnh sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân, luôn có sự ủng hộ của các vị chức sắc, chức việc và đồng bào có đạo. Với uy tín của mình, các vị giám mục, linh mục, mục sư, tu sĩ đã vận động đồng bào theo đạo xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện nhiều mô hình, việc làm ý nghĩa, góp phần chăm lo cho đối tượng yếu thế, chung tay xây dựng thành phố.

Trong nhiệm kỳ 2025 – 2030, thành phố Cần Thơ đưa ra những mục tiêu, giải pháp đột phá để xây dựng thành phố trở thành trung tâm của vùng Đồng bằng sông Cửu Long và là cực tăng trưởng của cả nước, Phó Bí thư Thành ủy mong muốn, các vị giám mục, linh mục, mục sư, tu sĩ và đồng bào có đạo tiếp tục đóng góp, ủng hộ cho các kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, chung tay xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, sinh thái; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Thành phố luôn đồng hành cùng các tôn giáo, đảm bảo quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người theo đạo tham gia các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng đúng quy định pháp luật. Đại diện Công an thành phố trao quà đến đại diện Ban Đại diện Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam) thành phố Cần Thơ. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Đại diện Giáo xứ Chánh Tòa, Tòa Giám mục Cần Thơ, Ban Đại diện Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam) thành phố Cần Thơ gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo thành phố, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương đã quan tâm, chăm lo cho hoạt động tôn giáo, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở tôn giáo, đồng bào theo đạo thực hiện quyền tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng, tham gia các hoạt động an sinh xã hội.

Đại diện các cơ sở tôn giáo mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp, tạo điều kiện cho các chức sắc, chức việc, người theo đạo thực hiện đường hướng hành đạo: “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào”, “Sống Phúc âm, phụng sự Thiên Chúa, phục vụ Tổ quốc và dân tộc”; khẳng định tiếp tục tham gia xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, sinh thái; bày tỏ tin tưởng, thời gian tới, thành phố có bước phát triển vượt bật, trở thành trung tâm của vùng Đồng bằng sông Cửu Long./.