Lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo thăm, chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại Thành phố Hồ Chí Minh
Lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo ghi nhận, biểu dương đồng bào Khmer trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã luôn phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, tích cực lao động sản xuất, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của thành phố. Trong đó, các vị chư tăng, chức sắc Phật giáo Nam tông Khmer đã có nhiều đóng góp tích cực trong việc hướng dẫn đồng bào sống “tốt đời, đẹp đạo”; gìn giữ, lan tỏa các giá trị đạo đức, nhân văn của Phật giáo; tham gia vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng bền chặt.
Hòa thượng Danh Lung, Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, trụ trì chùa Candaransi trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Dân tộc và Tôn giáo đối với Phật giáo Nam tông Khmer và đồng bào Khmer tại Thành phố Hồ Chí Minh trong dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây.
Chia sẻ lịch sử tham gia trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước của các chư tăng Nam Tông Khmer, Hòa thượng Danh Lung khẳng định, các chư tăng Khmer, đồng bào Khmer tại Thành phố hồ Chí Minh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, giữ gìn và lan tỏa các giá trị văn hóa, tín ngưỡng tốt đẹp; chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, góp phần cùng nhân dân cả nước trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.
Sáng cùng ngày, Đoàn công tác Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà các chức sắc Phật giáo Nam tông Khmer và đồng bào Khmer trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có hoàn cảnh khó khăn tại chùa Pothiwong, phường Bảy Hiền./.