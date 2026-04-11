Lạng Sơn và VNPT ký hợp tác phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số

Đại diện UBND tỉnh Lạng Sơn và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam ký Thỏa thuận hợp tác phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, giai đoạn 2026-2030. Ảnh: Văn Đạt - TTXVN

Theo Thỏa thuận hợp tác, hai bên phối hợp xây dựng các thể chế và thí điểm, triển khai các công nghệ, giải pháp đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, mở ra không gian phát triển mới - không gian số với mục tiêu chuyển đổi mô hình tăng trưởng, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.



Tập đoàn VNPT đồng hành, hỗ trợ tỉnh Lạng Sơn triển khai hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia. Đồng thời triển khai các giải pháp phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phù hợp với điều kiện đặc thù của tỉnh Lạng Sơn, góp phần xây dựng nền tảng hạ tầng số, nâng cao năng lực quản trị và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.



Tập đoàn VNPT nghiên cứu cử chuyên gia cao cấp tham gia Hội đồng tư vấn tỉnh Lạng Sơn về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tập đoàn VNPT chủ trì đề xuất, tư vấn và triển khai các chương trình, kế hoạch, dự án phát triển hạ tầng số tổng thể, gồm hạ tầng mạng băng rộng cố định và di động 4G/5G, hạ tầng điện toán đám mây, hạ tầng kết nối Internet, nền tảng Internet vạn vật (IoT), cùng các hệ thống dữ liệu và nền tảng số phục vụ kết nối, chia sẻ, xử lý dữ liệu, giám sát mạng lưới.



Tập đoàn VNPT bảo đảm an toàn, an ninh mạng và bảo mật thông tin, qua đó tạo nền tảng vững chắc cho phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số toàn diện; nghiên cứu, đề xuất tham gia đầu tư và phát triển hạ tầng số, hạ tầng viễn thông đối với các dự án đột phá, mang tính chiến lược về kết cấu hạ tầng giao thông và hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh, giai đoạn 2026-2030.



Tập đoàn VNPT xây dựng hệ thống kết nối số hiện đại, góp phần đưa Lạng Sơn trở thành trung tâm kết nối giao thương kinh tế giữa Việt Nam, Trung Quốc, các nước ASEAN và khu vực. Cùng với đó, Tập đoàn VNPT hỗ trợ tỉnh Lạng Sơn phát triển hạ tầng viễn thông tại các khu vực khó khăn, vùng sâu, vùng xa phục vụ nhu cầu của người dân; triển khai các giải pháp an toàn thông tin toàn diện “Make in Việt Nam” trên địa bàn tỉnh cho người dân, doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước, góp phần bảo vệ chủ quyền số...



UBND tỉnh Lạng Sơn tạo điều kiện thuận lợi để Tập đoàn VNPT tiếp cận, làm việc với các sở, ban, ngành và địa phương để rà soát khảo sát, đánh giá, nghiên cứu, tìm hiểu chuyên môn, hiện trạng nghiệp vụ, thế mạnh để phối hợp trong phạm vi hợp tác. Tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan bố trí nhân lực phù hợp phối hợp với Tập đoàn VNPT thực hiện công việc theo nội dung hợp tác. Lạng Sơn tạo điều kiện thuận lợi để Tập đoàn VNPT tham gia triển khai các chương trình, dự án về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại tỉnh Lạng Sơn trên cơ sở đảm bảo quyền tự do cạnh tranh, bình đẳng với các doanh nghiệp khác theo quy định của pháp luật...



Phát biểu tại lễ ký kết, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Cảnh Toàn nhấn mạnh, đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu một bước tiến mới trong nỗ lực thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại tỉnh Lạng Sơn. Sự kiện cũng khẳng định quyết tâm của tỉnh trong việc đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trở thành động lực trọng yếu cho tăng trưởng kinh tế - xã hội.



Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, những năm qua, công tác phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh đã đạt được một số kết quả nổi bật và mang tính nền tảng. Mạng internet băng rộng, mạng di động 4G được mở rộng. Nhiều khu vực đã có mạng di động 5G. Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh được nâng cấp hiện đại. Việc gửi nhận văn bản điện tử, ký số, họp trực tuyến đã trở nên quen thuộc, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí, nâng cao hiệu quả công việc.



Tỉnh cũng đã phối hợp với VNPT triển khai nhiều hệ thống, nền tảng phục vụ chỉ đạo, điều hành và tương tác với người dân, doanh nghiệp như hệ thống quản lý văn bản và điều hành; phần mềm chấm điểm cải cách hành chính; nền tảng công dân số xứ Lạng, đặc biệt là nền tảng cửa khẩu số tại các cửa khẩu trọng điểm, góp phần rút ngắn thời gian xử lý thủ tục, giảm ùn tắc, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành…



Ông Tô Dũng Thái, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn VNPT cho biết, đây là hành trình tiếp nối quá trình hợp tác giai đoạn 2021-2025 giữa Tập đoàn VNPT và tỉnh Lạng Sơn. Trong 5 năm qua, với vai trò là đối tác chiến lược về viễn thông - công nghệ thông tin và chuyển đổi số, Tập đoàn VNPT đã tập trung đầu tư nguồn lực cả về công nghệ, tài chính và nguồn nhân lực để phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông - công nghệ thông tincũng như các dự án chuyển đổi số.



Tập đoàn VNPT đã xây dựng các giải pháp nền tảng cốt lõi cho chính quyền điện tử bao gồm: Hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT-iOffice; cổng dịch vụ công trực tuyến; hệ thống một cửa điện tử… qua đó, tỷ lệ văn bản điện tử hóa tại tỉnh đạt trên 95%. Tỷ lệ hồ sơ xử lý đúng hạn trên cổng dịch vụ công đạt trên 98%, góp phần cải thiện mạnh mẽ chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) và chỉ số hài lòng của người dân (SIPAS).



Đặc biệt, trong lĩnh vực phát triển kinh tế cửa khẩu - một trong những thế mạnh đặc thù của địa phương, VNPT đã đồng hành cùng UBND tỉnh Lạng Sơn triển khai mô hình cửa khẩu số Lạng Sơn tại các cửa khẩu quốc tế như: Hữu Nghị và Tân Thanh, góp phần rút ngắn từ 50-70% thời gian xử lý thủ tục, giảm tình trạng ùn tắc, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và minh bạch hóa hoạt động logistics, xuất nhập khẩu hàng hóa...



Theo báo cáo của UBND tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2020-2025, VNPT phối hợp với tỉnh Lạng Sơn và các sở ngành triển khai đồng bộ các giải pháp nền tảng cốt lõi cho chính quyền điện tử, bao gồm: Hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT-iOffice; Cổng Dịch vụ công trực tuyến; Hệ thống Một cửa điện tử VNPT iGate; Hệ thống IOC; Nền tảng cửa khẩu số; Hệ thống thông tin quản lý đất đai VNPT iLIS…



Đến nay, 100% cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh đã được triển khai, kết nối và vận hành đồng bộ các hệ thống này. Trung bình mỗi năm, hệ thống VNPT-iOffice xử lý khoảng 80.000-90.000 văn bản điện tử. Tỷ lệ văn bản điện tử hóa đạt trên 95%, giúp giảm hơn 60% khối lượng văn bản giấy, góp phần nâng cao hiệu suất làm việc và giảm chi phí hành chính../.