Lạng Sơn cải cách thủ tục, phát triển mạnh kinh tế cửa khẩu

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Quang Duy – TTXVN

Lạng Sơn phấn đấu năm 2026 thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 18.000 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu hàng địa phương tăng 10 - 11%. Thu hút đầu tư từ 2 dự án đầu tư ngoài ngân sách trở lên (dự án đầu tư mới) với tổng vốn đăng ký khoảng trên 2.000 tỷ đồng vào khu kinh tế cửa khẩu, khu chức năng, các khu vực cửa khẩu.

Hạ tầng bến bãi Công viên Logistics Viettel Lạng Sơn trong Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn. Ảnh: Quang Duy – TTXVN

Triển khai Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh, hoàn thành quy trình thủ tục xuất nhập khẩu hàng hoá, kết nối và chia sẻ thông tin trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu theo cơ chế một cửa quốc gia. Triển khai lập các đồ án Quy hoạch phân khu chức năng sau khi Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn và Quy hoạch chung xây dựng khu vực cửa khẩu chính Chi Ma đến năm 2045 được phê duyệt. Hoàn thành trình tự, thủ tục theo quy định để báo cáo, đề xuất Chính phủ quyết định nâng cấp cặp cửa khẩu Chi Ma (Việt Nam) - Ái Điểm (Trung Quốc) thành cửa khẩu quốc tế...

Ông Nguyễn Quốc Toàn, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn cho biết, để thực hiện những mục tiêu trên, Lạng Sơn tiếp tục tăng cường hội đàm, trao đổi với phía Trung Quốc nhằm thống nhất sớm mở lại, nâng cấp các cửa khẩu trên địa bàn theo hướng thống nhất quy hoạch chung và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong xuất nhập khẩu, đẩy nhanh tiến độ thông quan hàng hóa. Đẩy mạnh công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật các khu vực cửa khẩu và các khu chức năng trong Khu Kinh tế cửa khẩu; nghiên cứu, đề xuất xây dựng đề án phát triển khu thương mại tự do/khu hợp tác qua biên giới.

Đồng thời, tập trung tăng cường công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thu hút các nguồn lực đầu tư cho kinh tế cửa khẩu; tạo điều kiện thuận lợi để giải quyết nhanh chóng các thủ tục đầu tư, tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc trong hoạt động đầu tư, kinh doanh; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án, trọng tâm là các dự án trọng điểm.

Cùng đó là đẩy mạnh công tác chuyển đổi số; ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, xem đây là các động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế cửa khẩu. Tiếp tục xây dựng, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với đảm bảo quốc phòng, an ninh khu vực biên giới.

Trong năm 2025, Ban Chỉ đạo xây dựng Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn đã tham mưu UBND tỉnh bố trí vốn đầu tư cho 23 dự án thuộc khu kinh tế cửa khẩu với tổng số vốn trên 4.862 tỷ đồng. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của tất cả các loại hình qua Lạng Sơn đạt trên 95,3 tỷ USD (tăng 43% so với năm 2024). Thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt hơn 13.950 tỷ đồng (đạt 216,3% dự toán HĐND tỉnh giao và đạt 216,3% dự toán Bộ Tài chính giao)./.