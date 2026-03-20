Làng nghề Đồng Nai: Giữ lửa di sản giữa nhịp sống hiện đại

Trên hành trình phát triển, Đồng Nai xác định bảo tồn và phát huy giá trị làng nghề truyền thống là một trong những nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2025–2030. Chủ trương này hướng đến mục tiêu hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế và gìn giữ bản sắc văn hóa địa phương.

Gốm Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) đã từng vang danh trên làng gốm thế giới vào những năm cuối thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20.

Các sản phẩm gốm Biên Hòa khá đa dạng và phong phú.

Để có được sản phẩm gốm Biên Hòa, người làm phải trải qua nhiều công đoạn tỉ mỉ, khéo léo và sáng tạo.

Các sản phẩm gốm Biên Hòa trở nên sinh động, mang tính ứng dụng và mỹ thuật cao.

Sản phẩm đặc trưng của dòng gốm Biên Hòa.

Tại TP. Biên Hòa, làng gốm Biên Hòa với lịch sử hơn một thế kỷ vẫn đỏ lửa mỗi ngày. Từ khâu chọn đất, pha men đến giữ lửa, mỗi sản phẩm đều kết tinh sự tỉ mỉ và tay nghề tinh xảo của người thợ. Không chỉ sản xuất hàng mỹ nghệ, làng gốm đang được quy hoạch theo hướng bảo tồn gắn với phát triển, kết hợp du lịch trải nghiệm và giáo dục văn hóa, từng bước xây dựng thương hiệu bền vững.

Để một khối đá sống trở thành sản phẩm mỹ nghệ trải qua rất nhiều công đoạn.

Đôi bàn tay khéo léo, lành nghề của người thợ đá.

Sản phẩm đá Bửu Long có mặt khắp nơi trong cả nước và đang vươn ra thị trường nước ngoài như: Đài Loan, Hồng Kông, Hàn Quốc, Nhật Bản…

Bên hồ Long Ẩn, làng điêu khắc đá Bửu Long tiếp tục khẳng định giá trị truyền thống. Dưới bàn tay tài hoa của nghệ nhân, những khối đá thô ráp trở thành tượng, phù điêu, linh vật giàu tính nghệ thuật. Khu làng nghề được đầu tư mở rộng, kết nối tour tuyến du lịch, đồng thời đưa sản phẩm vào nhóm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.

Giữa nhịp sống hiện đại, tiếng búa gõ, lửa lò vẫn vang lên như nhịp đập bền bỉ của ký ức quê hương. Với Đồng Nai, giữ nghề không chỉ là bảo tồn phương thức sản xuất, mà còn là gìn giữ tinh thần lao động và hồn cốt văn hóa cho các thế hệ mai sau.