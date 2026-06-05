Lan tỏa yêu thương từ những giọt máu hồng

Lực lượng cán bộ chiến sĩ Công an Cà Mau tích cực hiến máu cứu người. Ảnh: TTXVN phát



Theo lãnh đạo Công an tỉnh Cà Mau, hiến máu tình nguyện là hoạt động được Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và duy trì thường xuyên trong nhiều năm qua. Không chỉ góp phần khắc phục tình trạng khan hiếm máu trong cấp cứu, điều trị, phong trào còn nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ đối với xã hội, phát huy truyền thống người chiến sĩ Công an nhân dân.

Chương trình “Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt”, được cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên, hội viên phụ nữ trong lực lượng Công an tỉnh Cà Mau tham gia hưởng ứng. Kết quả, trong buổi sáng nay (5/6), Ban tổ chức đã tiếp nhận 429 đơn vị máu, góp phần bổ sung nguồn máu dự trữ phục vụ công tác cấp cứu, điều trị bệnh nhân tại các cơ sở y tế.

Đại diện cán bộ Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Cà Mau cho biết, thông qua chương trình, tuổi trẻ Công an Cà Mau tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong, xung kích trong các hoạt động tình nguyện, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, gần dân, vì nhân dân phục vụ, đồng thời lan tỏa những giá trị nhân ái, tinh thần trách nhiệm và nhiệt huyết của tuổi trẻ trong công tác bảo đảm an sinh xã hội./.