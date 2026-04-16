Lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng

Sáng 16/4, tại Thư viện Bắc Ninh số 1 (phường Bắc Giang), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh tổ chức khai mạc các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, đồng thời phát động Cuộc thi “Vẽ tranh theo sách tỉnh Bắc Ninh năm 2026”. Sự kiện thu hút đông đảo cán bộ, giáo viên, học sinh và bạn đọc tham gia.

Phát biểu khai mạc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh, Khổng Đức Thanh, nhấn mạnh: “Sách là kho tàng tri thức vô giá của nhân loại, là người thầy thầm lặng, người bạn đồng hành giúp con người nuôi dưỡng tâm hồn, hoàn thiện nhân cách và mở rộng hiểu biết” . Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 phát triển mạnh mẽ, tri thức trở thành yếu tố cốt lõi của sự phát triển, văn hóa đọc đang đứng trước nhiều thách thức do sự cạnh tranh của các phương tiện giải trí hiện đại. Vì vậy, việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam có ý nghĩa quan trọng trong việc khơi dậy niềm đam mê đọc sách, xây dựng thói quen đọc trong cộng đồng.

Những năm qua, Bắc Ninh đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm phát triển văn hóa đọc, từ việc đầu tư hệ thống thư viện đến tổ chức các hoạt động khuyến đọc đa dạng, sáng tạo như ngày hội đọc sách, giao lưu tác giả, bạn đọc, thi tuyên truyền giới thiệu sách, thi Đại sứ văn hóa đọc…

Hệ thống thư viện từ tỉnh đến cơ sở từng bước được củng cố theo hướng hiện đại, thân thiện; nhiều mô hình thư viện xanh, thư viện mở, không gian đọc sáng tạo được hình thành, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận tri thức.

Đáng chú ý, theo thống kê, từ năm 2018 đến nay, Thư viện Bắc Ninh số 1 đã huy động xã hội hóa hơn 25 triệu bản sách cho hệ thống thư viện các cấp và trường học, góp phần lan tỏa mạnh mẽ văn hóa đọc trên địa bàn tỉnh.

Cùng với các hoạt động hưởng ứng, Cuộc thi “Vẽ tranh theo sách tỉnh Bắc Ninh năm 2026” được phát động đã tạo điểm nhấn nổi bật, hướng tới đối tượng học sinh trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu phát động cuộc thi, đại diện Ban Tổ chức nhấn mạnh, đây là sân chơi bổ ích nhằm kết nối giữa đọc sách và sáng tạo nghệ thuật, giúp học sinh thể hiện cảm nhận, suy nghĩ và trí tưởng tượng thông qua hội họa. Cuộc thi không chỉ là hoạt động mỹ thuật đơn thuần mà còn là sự kết nối giữa tri thức và nghệ thuật, góp phần bồi dưỡng tâm hồn, hình thành nhân cách và khơi dậy khát vọng vươn lên trong thế hệ trẻ. Ban Tổ chức kỳ vọng, mỗi tác phẩm dự thi sẽ là một câu chuyện sinh động được chuyển hóa từ trang sách, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc, từ tình yêu gia đình, quê hương, đất nước đến lòng biết ơn thầy cô, khát vọng học tập và sáng tạo.

Trong khuôn khổ chương trình, nhiều hoạt động thiết thực cũng được tổ chức như trao tặng sách cho các đơn vị, trường học; ra mắt thư viện sách nói “Chìa khóa tri thức”; trưng bày, giới thiệu sách và cấp thẻ thư viện miễn phí cho học sinh, bạn đọc.

Đặc biệt, năm 2026, Thư viện Bắc Ninh số 1 đã huy động hơn 1.300 bản sách bằng nguồn vốn xã hội hóa trao tặng cho 6 đơn vị, phối hợp với doanh nghiệp cung cấp thư viện sách điện tử với hàng trăm đầu sách đọc và nghe miễn phí phục vụ người dân đến hết tháng 6/2026.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh, Khổng Đức Thanh, đề nghị các cấp, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò của sách; quan tâm đầu tư phát triển hệ thống thư viện; đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động thư viện; đồng thời phát huy vai trò của gia đình, nhà trường và xã hội trong việc hình thành thói quen đọc sách. Bên cạnh đó, cần tăng cường xã hội hóa, huy động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp để đưa sách đến gần hơn với người dân, nhất là ở vùng nông thôn, vùng khó khăn.

Nhấn mạnh ý nghĩa lâu dài của việc phát triển văn hóa đọc, ông Khổng Đức Thanh, khẳng định: Phát triển văn hóa đọc là hành trình bền bỉ, cần sự chung tay của toàn xã hội. Mỗi cuốn sách là một nguồn cảm hứng, góp phần xây dựng xã hội học tập, nâng cao dân trí và phát triển con người toàn diện.