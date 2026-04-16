Lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng

Bắc Ninh: Phát động cuộc thi “Vẽ tranh theo sách” năm 2026
Những năm qua, Bắc Ninh đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm phát triển văn hóa đọc, từ việc đầu tư hệ thống thư viện đến tổ chức các hoạt động khuyến đọc đa dạng, sáng tạo như ngày hội đọc sách, giao lưu tác giả, bạn đọc, thi tuyên truyền giới thiệu sách, thi Đại sứ văn hóa đọc…
Phát biểu phát động cuộc thi, đại diện Ban Tổ chức nhấn mạnh, đây là sân chơi bổ ích nhằm kết nối giữa đọc sách và sáng tạo nghệ thuật, giúp học sinh thể hiện cảm nhận, suy nghĩ và trí tưởng tượng thông qua hội họa. Cuộc thi không chỉ là hoạt động mỹ thuật đơn thuần mà còn là sự kết nối giữa tri thức và nghệ thuật, góp phần bồi dưỡng tâm hồn, hình thành nhân cách và khơi dậy khát vọng vươn lên trong thế hệ trẻ. Ban Tổ chức kỳ vọng, mỗi tác phẩm dự thi sẽ là một câu chuyện sinh động được chuyển hóa từ trang sách, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc, từ tình yêu gia đình, quê hương, đất nước đến lòng biết ơn thầy cô, khát vọng học tập và sáng tạo.
Với chuỗi hoạt động phong phú, thiết thực, Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2026 tại Bắc Ninh không chỉ là ngày hội của những người yêu sách mà còn góp phần tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, thúc đẩy phong trào đọc sách ngày càng phát triển sâu rộng, bền vững trong cộng đồng.
Đồng Nai: Nhiều hoạt động khuyến đọc gắn với chuyển đổi số
Cùng ngày, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai tổ chức phát động các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ V, năm 2026.
Các hoạt động diễn ra phong phú, nổi bật như không gian trưng bày, triển lãm sách; giao lưu tác giả, tác phẩm; tổ chức gian hàng sách mới đổi lấy sách cũ; tìm hiểu kiến thức, đố vui có thưởng; viết chữ tư pháp; tổ chức xe thư viện lưu động, thư viện số…
Em Ngô Phan Kiều My, học sinh lớp 10A7, Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn Tân Mai (Đồng Nai) cho biết, trải nghiệm Ngày văn hóa đọc tại Đồng Nai, Kiều My được tiếp cận nguồn sách vô tận, được đọc các tác phẩm hay, bổ ích, được giao lưu với các tác giả để hiểu hơn về những cuốn sách. Những hoạt động thiết thực này không chỉ mang lại niềm vui, mà còn khơi dậy ý thức tự học, tinh thần ham đọc sách và khát vọng khám phá tri thức.
“Em tin rằng, từ những trang sách hôm nay sẽ mở ra những cánh cửa của ngày mai, giúp chúng em trở thành những công dân có tri thức, có nhân cách và có trách nhiệm với xã hội. Vì vậy em sẽ xây dựng cho mình thói quen đọc sách mỗi ngày, biết trân trọng giá trị của tri thức và lan tỏa niềm yêu thích đọc sách đến bạn bè, người thân”, Kiều My bày tỏ.
Phát biểu tại lễ phát động, ông Nông Hồng Thức, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai cho biết, phát triển văn hóa đọc là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Những năm qua, tỉnh luôn quan tâm đầu tư, phát triển hệ thống thư viện bao gồm thư viện trường học, tủ sách cơ sở, phòng đọc sách của cơ quan, đơn vị, gia đình.
Tuy nhiên, trước sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số và phương tiện giải trí hiện đại, việc phát triển văn hóa đọc đang đứng trước nhiều thách thức đòi hỏi cần có những giải pháp đồng bộ, hiệu quả hơn để khơi dậy niềm đam mê đọc sách, xây dựng thói quen đọc sách trong mỗi gia đình, nhà trường và toàn xã hội.
Điểm nhấn của ngày hội sách năm nay là các trường học đem đến gian trưng bày thư viện số. Đây là mô hình được triển khai rất hiệu quả tại các trường học. Học sinh có thể tìm kiếm sách nhanh chóng trong hệ thống lưu trữ, quản lý; đọc sách ngay trên điện thoại hoặc máy tính tại nhà mà không cần phải đến thư viện tìm kiếm sách. Điều này khuyến khích hình thành thói quen và kỹ năng đọc sách cho học sinh phổ thông.
Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai đề nghị, các cấp, ngành, Ủy ban nhân dân xã, phường, cơ quan, đơn vị tiếp tục quan tâm đầu tư, phát triển hệ thống thư viện, tủ sách, phòng đọc; đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực thư viện; đa dạng hóa các hoạt động khuyến đọc; tạo điều kiện thuận lợi để người dân, đặc biệt là thanh thiếu nhi tiếp cận sách một cách dễ dàng, hiệu quả; phát huy truyền thống hiếu học, tích cực đọc sách, coi việc đọc sách là nhu cầu thiết yếu, là nét đẹp văn hóa trong đời sống hàng ngày, góp phần xây dựng xã hội học tập, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.