Lan tỏa và phát huy giá trị đạo đức tốt đẹp trong đời sống xã hội

Dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Ban Dân tộc và Tôn giáo, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Ban Tôn giáo Chính phủ (Bộ Dân tộc và Tôn giáo); Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Bộ Công an; Bộ Tư lệnh Quân khu 9; Thành phố Hồ Chí Minh; lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang và xã Phú Tân cùng đông đảo đồng bào Phật giáo Hòa Hảo.

Ông Nguyễn Văn Thanh, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Dân tộc và Tôn giáo (Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam) đọc thư chúc mừng nhân kỷ niệm 87 năm Ngày khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo. Ảnh: Công Mạo-TTXVN

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Tấn Đạt, Trưởng Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo cho biết, những năm qua, toàn thể đồng bào cùng Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, Ban đại diện các tỉnh, thành phố, các Ban Trị sự cơ sở đã tinh tấn tu hành, giữ gìn sự trong sáng của giáo lý chân truyền và thực hiện đúng lời dạy của Đức Thầy để phát triển nền đạo “vị nhân sinh,” gắn với phát huy giá trị đạo đức, tinh hoa văn hóa dân tộc.



Với đường hướng “Vì đạo pháp, vì dân tộc”, “đồng hành cùng dân tộc”, thời gian tới, Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, các trị sự viên, chức việc cùng toàn thể đồng bào Phật giáo Hòa Hảo sẽ hưởng ứng các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; thực hiện tốt cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phát động, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của bà con.



Chúc mừng Đại lễ kỷ niệm 87 năm Ngày khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo, bà Trần Thị Minh Nga, Phó Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ (Bộ Dân tộc và Tôn giáo) khẳng định, trải qua 87 năm kể từ ngày Đức Huỳnh Giáo chủ khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo, với phương châm hành đạo “Học Phật, tu nhân”, “Tại gia cư sĩ", lấy việc báo đáp “Tứ ân” (ân tổ tiên, cha mẹ; ân đất nước, ân tam bảo; ân đồng bào và nhân loại) làm căn bản tu hành, đến nay, giáo lý ấy vẫn vẹn nguyên giá trị, định hướng cho người theo đạo hướng thiện, sống tốt đời, đẹp đạo, gắn bó đồng hành cùng dân tộc.



Đặc biệt, kể từ khi được Nhà nước công nhận tư cách pháp nhân, Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo và đồng bào Phật giáo Hòa Hảo luôn thực hành theo lời dạy của Đức Huỳnh Giáo chủ, lan tỏa và phát huy giá trị đạo đức tốt đẹp trong đời sống xã hội, nêu cao truyền thống nhân văn, nhân ái, cùng nhau đoàn kết, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc.