Lan tỏa tình yêu văn hóa dân tộc từ “Khoa thi Minh kinh bác học”

Chương trình sân khấu hóa Khoa thi Minh kinh bác học. Ảnh: Phúc Sơn – TTXVN

Tại chương trình, các tiết mục hoạt cảnh “Lễ Thân nghinh” (rước dâu) cùng phần tóm tắt chuyên đề “Các nghi thức trong đám cưới Nam Kỳ” đã tái hiện sinh động không khí Ngày cưới xưa, từ nghi lễ rước dâu, sính lễ đến các nghi thức truyền thống đặc trưng, giúp người xem hình dung rõ nét hơn về đám cưới của người Nam Bộ trước đây. Đặc biệt, hoạt động trải nghiệm sân khấu hóa “Khoa thi Minh kinh bác học” lần thứ I với chủ đề “Vĩnh Long - Vùng đất - Con người” cùng Lễ Truyền lô - một nghi thức quan trọng trong hệ thống khoa cử dưới triều Nguyễn - không chỉ mang đến những hình ảnh trực quan, sinh động về khoa thi Minh kinh bác học mà còn là dịp để sinh viên thể hiện sự hiểu biết về vùng đất, con người Vĩnh Long qua các thời kỳ.

Bí thư Đoàn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long Đặng Hải Đăng cho biết, để chương trình bảo đảm truyền tải sinh động các nghi lễ truyền thống, Ban Tổ chức đã thành lập nhiều tổ biên soạn câu hỏi về lịch sử, văn hóa Nam Bộ, về vùng đất, con người Vĩnh Long; tổ chức các nội dung sân khấu hóa với sự tham vấn của các nhà nghiên cứu văn hóa, sử học; đồng thời phát động sinh viên tìm hiểu, nghiên cứu nắm vững các kiến thức văn hóa, lịch sử để tham gia trình diễn hiệu quả các hoạt cảnh sân khấu và dự thi kiến thức để tìm kiếm “trạng nguyên” của khoa thi.

Đây là một trong những hoạt động thiết thực nhằm hiện thực hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, góp phần xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, gắn với việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Chương trình góp phần giáo dục truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo, giúp sinh viên hiểu rõ hơn ý nghĩa của khoa thi Minh kinh bác học, Lễ Truyền lô trong hệ thống khoa cử thời phong kiến. Đây còn hoạt động tạo sân chơi giáo dục, văn hóa bổ ích, góp phần bồi dưỡng kiến thức, tình yêu quê hương, đất nước, nâng cao nhận thức về lịch sử, văn hóa, con người vùng đất Nam Bộ và Vĩnh Long cho sinh viên.

Thời gian tới, Đoàn trường sẽ tiếp tục đổi mới hình thức, đa dạng nội dung, tăng cường ứng dụng công nghệ trong tuyên truyền, quảng bá, tạo sức hấp dẫn để lan tỏa sâu rộng trong lực lượng sinh viên, góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục truyền thống, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc trong giai đoạn mới.

Tái hiện nghi thức Lễ thượng đăng trong đám cưới Nam Kỳ. Ảnh: Phúc Sơn – TTXVN

Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Vĩnh Long Phan Thanh Trẻ cho biết, chương trình “Khoa thi Minh kinh bác học” lần thứ I, kết hợp chuyên đề sân khấu hóa “Một số nghi thức trong đám cưới Nam Kỳ” là hoạt động trải nghiệm ý nghĩa, góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ hôm nay, giúp hội viên, sinh viên hiểu thêm về các phong tục, lễ nghi cổ truyền, qua đó bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp dân tộc. Thời gian tới, Tỉnh Đoàn tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tổ chức theo hướng thiết thực, gần gũi với giới trẻ, nhân rộng các mô hình hiệu quả để lan tỏa đến học sinh, sinh viên, thanh niên, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, xây dựng thế hệ trẻ giàu bản sắc, có trách nhiệm gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa dân tộc./.