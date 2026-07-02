Lan tỏa tình yêu Quảng Ninh qua cuộc thi sáng tác nghệ thuật

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Thị Hạnh cho biết, địa phương mong muốn cuộc thi sẽ khơi dậy mạnh mẽ sức sáng tạo, khả năng sáng tác văn học nghệ thuật của các nghệ sĩ nhiều hơn, qua đó có thêm nhiều tác phẩm hay, xứng tầm với vị thế của địa phương. Đây là hoạt động chính trị, văn hóa có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm cụ thể hóa Kết luận số 50-KL/TW ngày 07/4/2026 của Bộ Chính trị về chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương, góp phần triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Quang cảnh lễ phát động. Ảnh: Văn Đức - TTXVN

Cuộc thi cũng là dịp để khơi dậy lòng yêu quê hương, khát vọng cống hiến, chung sức xây dựng tỉnh Quảng Ninh giàu mạnh, văn minh, hiện đại, hạnh phúc. Qua đó nhằm tuyên truyền sâu rộng các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và phát triển Quảng Ninh; quảng bá hình ảnh vùng đất, con người và những thành tựu nổi bật của địa phương trong quá trình đổi mới.



Đối tượng dự thi là các văn, nghệ sĩ chuyên nghiệp và không chuyên; cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, nhân dân trong và ngoài tỉnh; người Việt Nam ở nước ngoài cùng người nước ngoài đang sinh sống, học tập, làm việc tại Quảng Ninh.



Nội dung tác phẩm tập trung phản ánh truyền thống lịch sử, văn hóa, con người Quảng Ninh; các thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng; tiềm năng, vẻ đẹp thiên nhiên và hình ảnh con người Quảng Ninh năng động, sáng tạo, nghĩa tình. Tác phẩm dự thi là tác phẩm mới thuộc 3 thể loại: Thơ, Âm nhạc và Nhiếp ảnh; chưa đạt giải tại các cuộc thi khác và không vi phạm bản quyền.