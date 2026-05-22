Lan tỏa tình yêu biển đảo Việt Nam qua triển lãm ảnh tại Đức

Ảnh của NSNA Mỹ Dũng trưng bày tại triển lãm. Ảnh: Thuỳ Linh - PV TTXVN tại Đức Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện này nhằm tôn vinh vẻ đẹp biển đảo quê hương, lan toả tinh thần yêu nước và kết nối tấm lòng của kiều bào hướng về nơi đầu sóng ngọn gió. Tham dự triển lãm có đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB Đức, đông đảo bà con kiều bào từ Đức, Ba Lan, Séc, Vương quốc Anh cùng những người bạn nước ngoài yêu mến Việt Nam. Trao tặng CLB Trường Sa lá cờ Tổ quốc có đóng dấu của những điểm đảo và vùng biển. Ảnh: Thuỳ Linh - PV TTXVN tại Đức Một bức ảnh của NSNA Mỹ Dũng đã được bán đấu giá. Ảnh: Thuỳ Linh - PV TTXVN tại Đức

Triển lãm trưng bày hơn 40 tác phẩm của Nghệ sĩ nhiếp ảnh Mỹ Dũng. Ông sinh năm 1959 tại Đà Nẵng, đã có hơn 30 năm cống hiến cho nghệ thuật nhiếp ảnh và được xem là người nặng lòng với biển đảo Việt Nam. Ảnh của ông ghi lại chân thực và giàu cảm xúc vẻ đẹp thiên nhiên và cuộc sống của ngư dân dọc bờ biển đất nước từ Móng Cái đến Cà Mau. Với gam màu đen - trắng làm chủ đạo, bộ ảnh không chỉ gợi lên vẻ mộc mạc, chân thật trong từng khung hình mà còn cho người xem cảm nhận rõ cuộc sống mưu sinh vất vả và sự bền bỉ của những con người gắn cả đời mình với biển.

Ngoài các tác phẩm của Nghệ sĩ nhiếp ảnh Mỹ Dũng, người xem còn được thưởng thức nhiều bức ảnh do các hội viên CLB Trường Sa tại Đức ghi lại trong những chuyến đi thực tế đến Trường Sa.

Phát biểu khai mạc, bà Bùi Thị Minh Thu, Chủ tịch CLB Trường Sa tại Đức, nhấn mạnh triển lãm là cầu nối tình yêu quê hương đất nước với đồng bào xa xứ, giúp kiều bào thêm thấu hiểu, trân trọng sự hy sinh thầm lặng của quân và dân nơi tiền tiêu. Thông qua sự kiện, cộng đồng người Việt tại châu Âu mong muốn gửi gắm những món quà thiết thực để sẻ chia với các chiến sĩ đang bảo vệ biển đảo.

Đánh giá cao ý nghĩa cuộc triển lãm, ông Phạm Huy Phương, Thường trực Ban công tác cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại Đức, bày tỏ mong muốn CLB Trường Sa tại Đức tiếp tục triển khai nhiều hoạt động thiết thực hơn nữa nhằm lan tỏa tình yêu biển đảo đến cộng đồng và bạn bè quốc tế.

CLB Trường Sa tại Đức hiện có khoảng 40 hội viên, trong đó hơn 30 người đã từng trực tiếp ra thăm huyện đảo Trường Sa thông qua sự kết nối và tổ chức của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài. Tại buổi triển lãm, nhiều hội viên đã chia sẻ những câu chuyện và cảm xúc của mình sau hành trình về với biển đảo quê hương. Ban tổ chức cũng phát động quyên góp và bán đấu giá ảnh của Nghệ sĩ nhiếp ảnh Mỹ Dũng nhằm gây quỹ ủng hộ các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ngoài các đảo xa.

Nhân dịp này, nhóm hội viên vừa trở về từ chuyến thăm Trường Sa đã trao tặng CLB lá cờ Tổ quốc có đóng dấu của những điểm đảo và vùng biển mà đoàn đã đi qua. Các hội viên chia sẻ, đối với họ, lá cờ này không chỉ là món quà lưu niệm sau chuyến hải trình, mà còn là niềm tự hào, là tình yêu và nỗi nhớ quê hương của những người Việt xa xứ./.