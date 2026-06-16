Lan tỏa tình yêu biển, đảo qua sân chơi dành cho học sinh

Đại tá Lê Huy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 cho biết, cuộc thi là hoạt động có ý nghĩa chính trị, xã hội và giáo dục sâu sắc nhằm tuyên truyền, phổ biến kiến thức về biển, đảo Việt Nam; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Đồng thời, cuộc thi góp phần thực hiện hiệu quả công tác phối hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam với cấp ủy, chính quyền địa phương và ngành giáo dục trong tuyên truyền biển, đảo, phổ biến, giáo dục pháp luật.

Trung tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam tham quan gian trưng bày, triển lãm tranh của học sinh với chủ đề “Biển, đảo Tổ quốc và Người chiến sĩ Cảnh sát biển”. Ảnh: Đoàn Hữu Trung - TTXVN

Cuộc thi được triển khai rộng khắp tại các địa phương ven biển từ Quảng Trị đến Gia Lai, thu hút hơn 90.000 học sinh của 188 trường Trung học cơ sở thuộc 44 xã, phường ven biển tham gia.

Cuộc thi là hoạt động có ý nghĩa giáo dục thực tiễn sâu sắc, giúp các em hiểu hơn về biển, đảo quê hương. Ảnh: Đoàn Hữu Trung - TTXVN

Vòng chung kết khu vực 3 được tổ chức dưới hình thức sân khấu hóa với 4 phần thi: Ra khơi, Vượt sóng, Cập bến và Đặt mốc chủ quyền. Nội dung các phần thi tập trung vào kiến thức biển, đảo Việt Nam, chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, pháp luật quốc tế liên quan đến biển, bảo vệ môi trường biển, ứng phó biến đổi khí hậu; phòng, chống ma túy, bạo lực học đường; lịch sử, văn hóa địa phương, truyền thống Cảnh sát biển Việt Nam và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Theo Đại tá Lê Huy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, bên cạnh các phần thi chính, Ban Tổ chức còn triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực như: Tổ chức tham quan, trải nghiệm thực tế trên Tàu CSB 8002, tham gia lễ chào cờ, giao lưu với cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển, tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam, tình hình biển, đảo hiện nay, tìm hiểu về chức năng, nhiệm vụ, truyền thống vẻ vang của Cảnh sát biển Việt Nam và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, trưng bày, triển lãm tranh của học sinh với chủ đề “Biển, đảo Tổ quốc và Người chiến sĩ Cảnh sát biển”.

Thông qua chương trình trải nghiệm trên Tàu CSB 8002, các em được trực tiếp tham quan nơi sinh hoạt, học tập và công tác của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển; tìm hiểu về nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, thực thi pháp luật trên biển; nghe tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam, truyền thống của Cảnh sát biển Việt Nam và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2. Đây là hoạt động có ý nghĩa giáo dục thực tiễn sâu sắc, giúp các em hiểu hơn về biển, đảo quê hương, về những đóng góp, hy sinh thầm lặng của lực lượng Cảnh sát biển trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Nhân dịp này, Ban Tổ chức cuộc thi tặng 21 tivi cho 21 trường trung học cơ sở có học sinh tham gia Vòng chung kết, góp phần bổ sung trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy, học tập, hỗ trợ chuyển đổi số và nâng cao chất lượng giáo dục tại các nhà trường; nhiều suất học bổng và phần quà ý nghĩa cũng được trao tặng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó vươn lên trong học tập.

Những năm qua, Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” đã trở thành mô hình tuyên truyền tiêu biểu của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam trong công tác dân vận, tuyên truyền biển, đảo và phổ biến, giáo dục pháp luật cho giáo viên, học sinh và người dân các địa phương ven biển.

Thông qua cuộc thi, nhận thức của học sinh về vị trí, vai trò của biển, đảo Việt Nam; chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo được nâng lên rõ rệt. Cuộc thi góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, tình yêu quê hương, biển đảo; nâng cao ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia trên biển.

Kết thúc Vòng chung kết khu vực 3, Ban tổ chức trao giải Nhất cho đội Sao Biển (Quảng Ngãi); 2 đội Hải Đăng (Quảng Trị) và Hoàng Sa (thành phố Đà Nẵng) đồng giải Nhì; giải Ba thuộc về đội Biển Đông (thành phố Huế)./.

