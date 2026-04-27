Lan tỏa tinh thần yêu nước nơi tuyến đầu biển đảo

Hành trình của đoàn thiện nguyện dừng tại đảo Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị), nơi lá đại kỳ Tổ quốc được trang trọng trao tặng tại cột cờ giữa biển khơi. Giữa không gian bao la của biển trời, nghi thức trao cờ diễn ra trong niềm xúc động và tự hào, thể hiện rõ ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong việc gìn giữ, tôn vinh biểu tượng thiêng liêng của quốc gia. Đây không chỉ là món quà vật chất, còn mang giá trị tinh thần sâu sắc, khơi dậy lòng yêu nước và ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo trong mỗi người.

Đồn Biên phòng Hướng Phùng (Bộ đội Biên phòng Quảng Trị) đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biên giới, chủ quyền lãnh thổ và cột mốc quốc gia. Ảnh: TTXVN phát

Cũng trong dịp này, gần 2.000 lá cờ Tổ quốc đã được trao tặng cho ngư dân tại đặc khu Cồn Cỏ, phường Bắc Gianh và phường Đồng Hới (tỉnh Quảng Trị). Tại Thanh Hóa, Quỹ tiếp tục trao thêm 2.600 lá cờ cho ngư dân ở nhiều xã, phường ven biển.

Những lá cờ đỏ sao vàng không chỉ là biểu tượng thiêng liêng, còn trở thành điểm tựa tinh thần, đồng hành cùng bà con mỗi khi vươn khơi bám biển. Ông Nguyễn Thanh Luật, ngư dân phường Bắc Gianh (Quảng Trị) chia sẻ, đây là món quà rất ý nghĩa, giúp bà con thêm yên tâm lao động sản xuất trên biển. Mỗi lá cờ còn như một “cột mốc sống”, góp phần khẳng định và giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc trong từng chuyến ra khơi.

Không giấu được xúc động, chị Ninh Thị Hà Phương, thành viên Quỹ Kết nối yêu thương, lan tỏa nhân ái tại Quảng Trị bày tỏ mong muốn những lá cờ đỏ sao vàng sẽ tung bay rực rỡ trên khắp các vùng biển đảo của đất nước. Theo chị Phương, đó không chỉ là hình ảnh đẹp, còn là dấu ấn thiêng liêng gắn với những ngày lễ lớn, đặc biệt là dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4.

Dù trong bất kỳ điều kiện nào, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cũng luôn phát huy tốt vai trò nòng cốt, chuyên trách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ảnh: TTXVN phát

Song song với hoạt động trao cờ, Quỹ còn triển khai nhiều chương trình hỗ trợ thiết thực dành cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Tại xã Sen Ngư (tỉnh Quảng Trị), thương binh Nguyễn Viết Tuyên xúc động khi đón nhận quà sinh kế từ đoàn. Đây là lần thứ hai gia đình ông nhận được sự hỗ trợ từ Quỹ. Trước đó, năm 2025, ông cùng nhiều hộ dân khác đã được hỗ trợ xây dựng nhà ở kiên cố.

Theo ông Đặng Đại Bàng, Bí thư xã Sen Ngư (Quảng Trị), sự hỗ trợ của các tổ chức thiện nguyện và các nhà hảo tâm có ý nghĩa rất quan trọng đối với địa phương. Chính quyền luôn tạo điều kiện, kết nối để các nguồn lực xã hội được phát huy hiệu quả, góp phần chăm lo đời sống cho người dân, đặc biệt là các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn.

Bà Nguyễn Thị Hồng, đại diện Quỹ Kết nối yêu thương, lan tỏa nhân ái tại Quảng Trị cho biết, hoạt động trong dịp này diễn ra đúng thời điểm cả nước kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước cùng nhiều ngày lễ lớn khác. Vì vậy, mỗi phần việc, mỗi món quà đều mang ý nghĩa vượt lên giá trị vật chất đơn thuần, trở thành biểu tượng của sự tri ân và tinh thần đoàn kết dân tộc.

Những lá cờ Tổ quốc tung bay trên các con tàu, giữa trùng khơi sóng gió, không chỉ là hình ảnh quen thuộc, còn là biểu tượng sống động của lòng yêu nước, của ý chí kiên cường bám biển, bám ngư trường của ngư dân Việt Nam. Cùng với đó, sự quan tâm, sẻ chia từ đất liền chính là nguồn động viên to lớn để bà con vững vàng hơn trước những khó khăn, thách thức./.