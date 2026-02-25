Lan tỏa tinh thần trách nhiệm và yêu thương đến cộng đồng

Chị Hứa Như Ý tham gia hiến máu tình nguyện nhân sự kiện vinh danh 100 người hiến máu tiêu biểu Việt Nam tại Hà Nội năm 2025. Ảnh: TTXVN phát



Nhớ lại lần đầu, chị Như Ý chia sẻ, chị cũng có chút hồi hộp nhưng hiểu được ý nghĩa những giọt máu nghĩa tình sẽ giúp nhiều người có cơ hội được cứu sống, những lo lắng ban đầu đã được giải tỏa. Sau lần hiến máu đầu tiên, thấy sức khỏe bình thường, chị tiếp tục tham gia lần 2, 3, 4… “Hiến máu tình nguyện là một việc làm ý nghĩa. Hành động nhân văn ấy không chỉ giúp ích cho người được truyền máu, mà còn tốt cho sức khỏe người hiến tặng. Hiến máu là cơ hội để tăng cường tái tạo máu, giúp cơ thể khỏe mạnh hơn”, chị Ý bộc bạch.





Chị Hứa Như Ý tại lễ vinh danh 100 người hiến máu tiêu biểu Việt Nam tại Hà Nội năm 2025. Ảnh: TTXVN phát

Với chị Như Ý, không cần đợi đến dịp lễ hội hay chiến dịch vận động, cứ khi nào đủ điều kiện sức khỏe và có người cần, chị đều sẵn sàng. Những giọt máu của chị không chỉ cứu người trong phòng cấp cứu, mà còn nuôi dưỡng tinh thần nhân ái trong cộng đồng. Trong lần đến Hà Nội dự lễ tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc vào tháng 6/2025, chị đã đăng ký hiến máu ngay tại sự kiện này. Chị hào hứng chia sẻ, ngay từ khi nhận được chương trình trên nhóm chung của các đại biểu, chị đã đặt kế hoạch phải hiến máu ở Hà Nội trong dịp này.



Để đảm bảo chất lượng cho những lần hiến máu, chí Như Ý luôn quan tâm giữ gìn sức khỏe, thường xuyên ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, tập thể dục, thể thao. Mỗi lần hiến máu, chị cảm thấy tinh thần thoải mái, hạnh phúc, yêu đời hơn, vì biết rằng giọt máu của mình có thể giúp đỡ, góp phần cứu chữa cho bệnh nhân cần máu.



Không chỉ tích cực tham gia hiến máu, chị còn là một tuyên truyền viên giỏi, thường xuyên vận động người dân, bạn bè, gia đình tham gia. “Lúc đầu, nhiều người còn e ngại, dè dặt. Tuy nhiên khi được chị giải thích, tuyên truyền, mọi người hiểu rõ ý nghĩa và lợi ích của hoạt động này, sẵn sàng đồng hành cùng hiến máu”, chị Lê Thị Hương (một người tham gia hiến máu hơn 10 lần sau khi được chị Ý tuyên truyền vận động) chia sẻ.



Ông Lê Quốc Văn, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau cho biết, chị Như Ý là cán bộ nhiệt tình, làm việc với với tinh thần trách nhiệm cao, trải qua nhiều công việc tại Hội chữ thập đỏ tỉnh và đều hoàn thành tốt nhiệm vụ. Điều đáng quý ở chị là tinh thần trách nhiệm với cộng đồng thông qua việc tích cực tham gia hiến máu tình nguyện cũng như lan tỏa phong trào hiến máu. Những hành động, việc làm của chị góp phần quan trọng vào thành công trong phong trào hiến máu của tỉnh Cà Mau thời gian qua.



Hơn 40 lần tham gia phong trào hiến máu tình nguyện, chị Hứa Như Ý thật sự đã trở thành tấm gương điển hình cho nhiều người noi theo. Sự nhiệt tình, năng nổ, tích cực của chị đã trở thành động lực lan tỏa đầy ý nghĩa và giá trị nhân văn cao đẹp trong phong trào hiến máu tình nguyện của địa phương. Chị đã nhận được nhiều Bằng khen, Giấy khen của Bộ Y tế, Trung ương Hội chữ thập đỏ, UBND tỉnh… Năm 2025, chị là đại diện cho tỉnh Cà Mau tham dự lễ vinh danh 100 người hiến máu tiêu biểu Việt Nam tại Hà Nội. Với chị, đó không chỉ là sự ghi nhận mà còn tiếp thêm động lực để làm tốt hơn nữa nghĩa cử cao đẹp hiến máu cứu người./.