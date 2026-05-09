Lan tỏa tinh thần nhân ái từ phong trào hiến máu tình nguyện

Khám sàng lọc sức khỏe cho các tình nguyện viên trước khi tham gia hiến máu. Ảnh: Lê Thúy Hằng – TTXVN

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng “Ngày hội vì sức khỏe người lao động” và Tháng công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2026, thu hút gần 300 đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động tham gia.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Kim Dung cho biết, những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện luôn được các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tích cực hưởng ứng, đạt và vượt chỉ tiêu hiến máu hàng năm. Nhiều công đoàn cơ sở duy trì tốt hoạt động tuyên truyền, vận động đoàn viên tham gia hiến máu định kỳ, qua đó nâng cao nhận thức cộng đồng về ý nghĩa nhân văn của hoạt động hiến máu cứu người.

Chương trình hiến máu tình nguyện không chỉ góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ cấp cứu, điều trị mà còn lan tỏa mạnh mẽ tinh thần sẻ chia, xây dựng hình ảnh người lao động giàu lòng nhân ái, sống trách nhiệm và nghĩa tình với cộng đồng.

Các tình nguyện viên tham gia hiến máu. Ảnh: Lê Thúy Hằng – TTXVN

Liên đoàn Lao động tỉnh đề nghị các công đoàn cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động tích cực, thường xuyên tham gia hiến máu tình nguyện, bảo đảm đủ lượng máu phục vụ người bệnh. Các đơn vị tiếp tục rà soát, xây dựng lực lượng hiến máu tình nguyện thường xuyên, sẵn sàng tham gia trong những trường hợp khẩn cấp.

Hưởng ứng chương trình, từ sáng sớm đã có đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức và người lao động có mặt tại điểm hiến máu để đăng ký tham gia.

Chị Nguyễn Hoàng Mỹ Duyên (Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Vĩnh Long) cho biết đã 6 lần tham gia hiến máu tình nguyện. Nhận thấy đây là hoạt động ý nghĩa, chị còn vận động người thân cùng tham gia khi bảo đảm điều kiện sức khỏe. Để duy trì việc hiến máu thường xuyên, chị luôn chú trọng giữ gìn sức khỏe, ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý và kiểm tra sức khỏe định kỳ.

Nhiều công nhân của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tỷ Xuân cũng được doanh nghiệp bố trí phương tiện đưa đến điểm hiến máu từ sớm. Đã 5 lần tham gia hiến máu tình nguyện, chị Lê Thị Xoàn cho rằng đây là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, không chỉ góp phần hỗ trợ người bệnh cần truyền máu trong điều trị mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia của công nhân lao động đối với cộng đồng./.