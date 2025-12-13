Lan tỏa tinh thần “kính Chúa – yêu nước” trong cộng đồng Công giáo

Năm 2026, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam đề ra 10 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó nhấn mạnh việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo. Ủy ban tiếp tục phát huy hiệu quả các phong trào lớn như “Sống tốt đời, đẹp đạo”, “Xứ họ đạo bình yên - Gia đình Công giáo gương mẫu”, “Cộng đồng Công giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu”; đồng thời nhân rộng các mô hình tiên tiến về an sinh xã hội, giảm nghèo, bảo vệ môi trường và chuyển đổi số cộng đồng.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng Phạm Văn Lập phát biểu và chúc mừng Giáng sinh tới các vị linh mục, tu sĩ cùng toàn thể đồng bào công giáo và các đại biểu. Ảnh: Mạnh Minh – TTXVN

Cùng với đó, Ủy ban tăng cường phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam để vận động chức sắc, chức việc, tu sĩ và giáo dân tham gia các chương trình xã hội, từ thiện, giáo dục, y tế; phối hợp với các giáo phận, giáo hạt, giáo xứ nhằm lan tỏa tinh thần yêu thương, phục vụ, đóng góp tích cực cho phong trào thi đua yêu nước và sự phát triển cộng đồng.

Ủy ban Đoàn kết Công giáo các cấp sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường tuyên truyền về các gương điển hình tiên tiến, người tốt - việc tốt trong đồng bào Công giáo; kiện toàn nhân sự, củng cố hệ thống tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả; xây dựng Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ cho phù hợp với mô hình tổ chức sau sáp nhập và yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; ban hành bộ tiêu chí thành lập Ban Đoàn kết Công giáo cấp xã, phường, thị trấn nhằm thống nhất hoạt động ở cơ sở; Tăng cường bồi dưỡng, tuyển chọn nhân sự trẻ, có uy tín, có khả năng vận động quần chúng…

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Mạnh Minh – TTXVN

Năm 2025, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò là cầu nối tin cậy giữa đồng bào Công giáo với Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, góp phần củng cố khối đoàn kết toàn dân tộc. Phong trào thi đua yêu nước trong cộng đồng Công giáo không chỉ tiếp tục được duy trì mà còn phát triển sâu rộng, đa dạng và ngày càng thực chất. Tinh thần sống phúc âm giữa lòng dân tộc, “kính Chúa - yêu nước” được thể hiện sinh động qua hàng vạn việc làm thiết thực trên khắp mọi miền Tổ quốc. Ủy ban Đoàn kết Công giáo các cấp phát huy tinh thần tốt đời, đẹp đạo, người giáo dân tốt cũng là công dân tốt, qua đó khích lệ tham gia xây dựng chính quyền, giám sát xã hội, giúp củng cố mối liên hệ mật thiết giữa chính quyền - MTTQ Việt Nam và cộng đồng tôn giáo.

Sau khi sáp nhập các tỉnh, thành phố và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam đã hoàn thành sắp xếp cơ cấu tổ chức xuống còn 25 Ủy ban Đoàn kết Công giáo cấp tỉnh, thành phố.

Các tập thể tiêu biểu được tặng Bằng khen của Trung ương Ủy ban đoàn kết Công giáo Việt Nam. Ảnh: Mạnh Minh – TTXVN

Hội nghị đã thông qua tờ trình kiện toàn nhân sự Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028, thảo luận về việc thành lập Ủy ban Đoàn kết Công giáo ở các xã, phường, đặc khu. Dịp này, 19 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2025 được tặng bằng khen của Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam.

Tại buổi gặp mặt mừng Lễ Giáng sinh năm 2025, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng Phạm Văn Lập ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp quan trọng của đồng bào Công giáo, Ủy ban Đoàn kết Công giáo các cấp đối với sự phát triển chung của thành phố. Phó Bí thư Thành ủy cho biết, Đảng, Nhà nước ta luôn nhất quán chủ trương tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân; quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để các tôn giáo hoạt động ổn định, đúng quy định của pháp luật; phát huy các giá trị đạo đức, văn hóa tốt đẹp, đóng góp tích cực vào đời sống xã hội. Đây cũng là định hướng xuyên suốt của thành phố.

Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng tin tưởng và mong muốn các vị chức sắc, chức việc, đồng bào Công giáo thành phố phát huy truyền thống “kính Chúa – yêu nước”, sống tốt đời đẹp đạo, đoàn kết, bác ái, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đồng hành cùng thành phố thực hiện các mục tiêu phát triển, giữ gìn khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững mạnh, xây dựng Hải Phòng ngày càng văn minh, hiện đại./.