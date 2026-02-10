Lan tỏa tinh thần học tập và làm theo Bác trong môi trường doanh nghiệp

Đây là hoạt động chính trị - tư tưởng có ý nghĩa sâu sắc, nhằm tiếp tục lan tỏa việc học tập và làm theo Bác một cách thiết thực, cụ thể, gần gũi, gắn với đời sống lao động sản xuất hằng ngày của đảng viên, người lao động trong các doanh nghiệp FDI.

Cuộc thi được tổ chức tới 100% đảng viên và quần chúng ưu tú đã tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo đảng viên đến từ các chi bộ trong toàn Đảng bộ khu công nghiệp Nhật Bản - Hải Phòng. Mỗi bài dự thi là một câu chuyện thật, một trải nghiệm thật, một cách nhìn rất đời thường nhưng sâu sắc, qua đó cho thấy: Học Bác không chỉ bằng lời nói, mà bằng chính công việc, hành động và thái độ sống mỗi ngày.

Khu Công nghiệp Nhật Bản - Hải Phòng có tổng số 32 chi bộ trực thuộc với 458 đảng viên. Ban tổ chức đã nhận được 207 bài dự thi của Đảng viên và quần chúng trong khu công nghiệp. Tỷ lệ tham gia đạt 45,2% toàn Đảng bộ. Được triển khai trong thời điểm giáp Tết Nguyên đán, nhiều doanh nghiệp đang tập trung cao độ cho sản xuất, tăng ca, hoàn thành kế hoạch năm. Trong bối cảnh đó, việc cuộc thi thu hút được 207 bài dự thi tham dự là một kết quả thể hiện nhiều nỗ lực của các chi bộ, đảng viên và người lao động. Một số chi bộ có tỷ lệ bài dự thi đạt và vượt trên 100% so với tổng số đảng viên của chi bộ.

Cuộc thi ghi nhận sự tham gia của nhiều bài viết tâm huyết, chân thực, phản ánh sinh động việc học tập và làm theo Bác từ chính công việc, đời sống hằng ngày của người đảng viên trong môi trường doanh nghiệp FDI. Nhiều cá nhân đầu tư công phu, thể hiện suy nghĩ chân thành, gắn việc học Bác với chính công việc, trách nhiệm và vai trò của bản thân. Nhiều bài viết không cầu kỳ về câu chữ, nhưng lại chạm đến người đọc bởi sự chân thành và giản dị. Đó là những câu chuyện được viết từ chính ca làm việc, từ những suy nghĩ rất thật của người đảng viên, người lao động khi soi mình vào tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Ông Dương Văn Xuyên, Phó trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng trao giải cho các tác giả đoạt giải. Ảnh: Tiến Vĩnh – TTXVN

Phát biểu tại lễ tổng kết và trao giải cuộc thi, Phó Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng Dương Văn Xuyên đánh giá cao các tác giả và tác phẩm tham gia dự thi, khẳng định cuộc thi đã góp phần lan tỏa việc học tập và làm theo Bác Hồ trong môi trường doanh nghiệp, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, thể hiện rõ vai trò của chi bộ là hạt nhân chính trị trong doanh nghiệp; từ đó, mỗi đảng viên trong chi bộ sẽ tiếp tục cụ thể hóa bằng hành động thiết thực trong lao động sản xuất, góp phần xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững và tổ chức Đảng ngày càng vững mạnh.

Phó Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng mong muốn Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản - Hải Phòng tiếp tục phát huy, tổ chức các chương trình, cuộc thi để các đảng viên, quần chúng ưu tú, người lao động có điều kiện tham gia, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm và phát huy tinh thần đoàn kết trong đảng bộ.

Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức đã trao giải Tập thể xuất sắc cho 4 chi bộ. Về giải cá nhân, giải A thuộc về đồng chí Nguyễn Thị Hoàn, Chi bộ công ty giấy Konya, Khu Công nghiệp Nhật Bản - Hải Phòng; ngoài ra Ban tổ chức cũng trao 1 giải B, 3 giải C và 3 giải Khuyến khích./.