Lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo trong học sinh, sinh viên

Sự quan tâm, động viên của tỉnh Tây Ninh là nguồn động lực để học sinh, sinh viên nỗ lực học tập, rèn luyện và cống hiến. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

*Khơi dậy sức sáng tạo trong học sinh, sinh viên



Năm 2025, Tây Ninh đạt và vượt 14/14 chỉ tiêu chủ yếu trên các lĩnh vực; GRDP tăng 9,52%, xếp thứ 2 ở khu vực Đông Nam Bộ; thu ngân sách đạt 52.712 tỷ đồng, bằng 141,6% dự toán Trung ương giao. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống nhân dân tiếp tục cải thiện. An sinh xã hội được quan tâm, nhất là đối với người có công, hộ nghèo, đồng bào vùng sâu, vùng xa, biên giới.

Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo toàn tỉnh còn 1,3% (10.225 hộ). Tỉnh chú trọng phát triển nguồn nhân lực với 21 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đào tạo khoảng 28.000 học sinh, sinh viên mỗi năm; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 76,39%, trong đó, có bằng cấp, chứng chỉ đạt 31,19%. Năm 2026, Tây Ninh dự báo nhu cầu tuyển dụng khoảng 38.000 vị trí việc làm, mở ra nhiều cơ hội cho lực lượng lao động trẻ.

Theo quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 xác định phát triển 59 khu công nghiệp với tổng diện tích 16.800ha, tạo không gian phát triển mới, đặt ra yêu cầu rất lớn về chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực trẻ có trình độ, kỹ năng và tư duy hiện đại. Học sinh, sinh viên là nguồn lực then chốt, cần giỏi chuyên môn, có tư duy đổi mới, khả năng thích ứng với công nghệ và tinh thần dám nghĩ, dám làm.

Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã và đang tạo chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy, hành động về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Nghị quyết không chỉ nâng cao nhận thức, khơi dậy tinh thần đổi mới trong đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên và sinh viên Tây Ninh mà còn trở thành động lực thúc đẩy thế hệ trẻ chủ động hội nhập, nhanh chóng tiếp cận các xu hướng phát triển mới, đóng góp thiết thực cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Trở về Tây Ninh dịp Tết và tham dự buổi gặp mặt gặp mặt học sinh, sinh viên Xuân Bính Ngọ 2026 do UBND tỉnh tổ chức mới đây, bạn Lâm Lê Gia Huy, sinh viên Trường Đại học Đà Lạt xúc động trước sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo tỉnh với sinh viên, nhất là những người đang học tập xa quê. Điều đó đã tiếp thêm niềm tin, động lực để các bạn trẻ vững bước trên con đường học tập, rèn luyện, lời gửi gắm kỳ vọng của quê hương, thôi thúc người trẻ không ngừng trau dồi tri thức, hun đúc bản lĩnh, sẵn sàng cống hiến, góp phần xây dựng đất nước, lan tỏa hình ảnh Tây Ninh năng động, giàu tiềm năng đến bạn bè trong nước và quốc tế.

Học sinh, sinh viên tỉnh Tây Ninh không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện, góp phần phát triển quê hương. Ảnh: Giang Phương – TTXVN

Bạn Nguyễn Hồng Phúc là sinh viên tiêu biểu của Phân hiệu Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, vinh dự ba năm liên tiếp được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh. Vinh dự này không chỉ là sự ghi nhận mà còn là ‘áp lực tích cực’ để bản thân Phúc tiếp tục nỗ lực hơn nữa. Sự tin tưởng của quê hương đã thôi thúc các bạn sinh viên tiếp tục rèn luyện, nuôi dưỡng tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, góp phần xây dựng, phát triển Tây Ninh trong chặng đường tới.

*Kỳ vọng lớn từ thế hệ trẻ

Theo ông Phạm Hùng Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Nghị quyết 57 đã xác định khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực quan trọng cho sự phát triển đất nước; để hiện thực hóa mục tiêu ấy, vai trò của thế hệ trẻ là không thể thay thế. Bởi đây là lực lượng tiếp cận nhanh nhất với tri thức và công nghệ mới, có khả năng chuyển hóa thành giá trị cho xã hội. Tây Ninh là vùng đất nghĩa tình - trách nhiệm và tiềm năng. Trong đó, nghĩa tình trong sự gắn bó, sẻ chia của con người; trách nhiệm trong tinh thần hành động của chính quyền vì nhân dân và tiềm năng đến từ vị trí chiến lược, không gian phát triển mới, đặc biệt là từ nguồn lực con người, nhất là thế hệ trẻ.

Ông Phạm Hùng Thái nêu rõ, bước vào kỷ nguyên mới nơi tri thức, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực phát triển chủ yếu. Điều đó đòi hỏi thế hệ trẻ không chỉ giỏi chuyên môn, vững kỹ năng mà còn phải có bản lĩnh, tư duy độc lập, tinh thần thích ứng và khát vọng cống hiến lâu dài cho quê hương.

Thời gian qua, Tây Ninh đã có bước phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, nhất là công nghiệp, dịch vụ, thương mại và du lịch. Tuy nhiên, nông nghiệp vẫn giữ vai trò quan trọng trong cơ cấu kinh tế của tỉnh, gắn liền với sinh kế của đông đảo người dân và tiềm năng phát triển bền vững lâu dài. Đặc biệt, khu vực vùng Đồng Tháp Mười vẫn còn nhiều khó khăn về hạ tầng, điều kiện sản xuất và đời sống người dân, rất cần những giải pháp mới, cách làm sáng tạo để khai thác hiệu quả tiềm năng sẵn có. Vì vậy, tỉnh mong muốn tinh thần đổi mới sáng tạo sẽ được chính những học sinh, sinh viên vận dụng vào thực tiễn, góp phần ứng dụng khoa học - công nghệ, nâng cao giá trị sản xuất, cải thiện đời sống nông dân và thúc đẩy ngành nông nghiệp phát triển theo hướng hiện đại, hiệu quả, bền vững hơn.

Lãnh đạo tỉnh rất vui trước những thành tích nổi bật của học sinh, sinh viên Tây Ninh trong học tập, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp, cũng như sự tích cực tham gia hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội thời gian qua. Các em góp phần tạo nên những hình ảnh đẹp của tuổi trẻ Tây Ninh năng động, bản lĩnh và trách nhiệm. Ông Phạm Hùng Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy kỳ vọng các em tiếp tục nuôi dưỡng tinh thần hiếu học, ý chí vươn lên; không ngừng rèn luyện tri thức, kỹ năng, đạo đức và lối sống; dù học tập, công tác ở bất cứ nơi đâu vẫn giữ trọn tình yêu quê hương, niềm tự hào về Tây Ninh và khát vọng đóng góp cho sự phát triển của tỉnh.

Tỉnh cam kết tiếp tục đầu tư cho giáo dục - đào tạo, tạo môi trường thuận lợi để học tập, nghiên cứu, sáng tạo, khởi nghiệp, khích lệ học sinh, sinh viên Tây Ninh phát huy truyền thống hiếu học, tinh thần vượt khó, trở thành những công dân ưu tú, trí thức trẻ bản lĩnh, sáng tạo, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển, văn minh và giàu bản sắc./.