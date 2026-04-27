Lan tỏa tinh thần đoàn kết của thanh niên, sinh viên Việt Nam tại Pháp

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, giải đấu năm nay quy tụ 24 đội bóng đến từ nhiều khu vực trên toàn nước Pháp, cùng sự góp mặt của các đội đến từ châu Âu như Bỉ, Đức và Hà Lan, cũng như một đội bóng người Khmer, tạo nên không gian giao lưu đa dạng và mang tính quốc tế rõ nét. Theo thể thức mới, toàn bộ các trận vòng bảng được tổ chức trong buổi sáng, sau đó các đội bước vào vòng loại trực tiếp trong buổi chiều, qua đó hoàn thành toàn bộ giải đấu trong một ngày thi đấu

Chia sẻ về mùa giải năm nay, Trưởng ban tổ chức Võ Minh Anh cho biết NNB là giải đấu truyền thống của cộng đồng thanh niên, sinh viên Việt Nam tại Pháp. Việc mở rộng quy mô với sự tham gia của các đội bóng châu Âu đã mang lại nhiều điểm mới cho giải. Ban tổ chức kỳ vọng các đội thi đấu hết mình và cống hiến những trận cầu đẹp, góp phần tạo nên một mùa giải thành công.

Ông Đinh Ngọc Đức, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp tới dự và cổ vũ giải đấu. Ảnh: Ngọc Hiệp - PV TTXVN tại Pháp

Đến dự và cổ vũ cho giải đấu có sự hiện diện của ông Đinh Ngọc Đức, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp, cùng đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp và đông đảo cộng đồng người Việt, thanh niên, sinh viên đang sinh sống, học tập ở nước sở tại. Sự có mặt của các cơ quan đại diện đã góp phần khẳng định sự quan tâm, đồng hành đối với các hoạt động cộng đồng của thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài.

Phát biểu tại sự kiện, ông Đinh Ngọc Đức đánh giá cao ý nghĩa của giải đấu khi không chỉ là một sân chơi thể thao lành mạnh, mà còn là nơi kết nối, lan tỏa tinh thần đoàn kết của cộng đồng người Việt tại Pháp. Ông nhấn mạnh việc duy trì và phát triển giải đấu suốt 27 mùa là minh chứng cho sự năng động, sáng tạo và tinh thần gắn bó của thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời khẳng định Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp sẽ tiếp tục đồng hành, ủng hộ các hoạt động của UEVF trong thời gian tới.

Lần đầu tham dự giải, sinh viên năm nhất tại Pháp Tô Huy Khánh nhận thấy không khí giải rất sôi động và để lại nhiều ấn tượng tích cực. Trong con mắt của Huy Khánh, Ban tổ chức đã nỗ lực rất lớn để đảm bảo giải đấu diễn ra trơn tru, chuyên nghiệp; các đội bóng thi đấu nhiệt tình và đầy quyết tâm. Huy Khánh rất vui khi được tham gia giải và mong muốn sẽ tiếp tục góp mặt trong những mùa giải tiếp theo.

Sau một ngày tranh tài sôi nổi, đội VL9 xuất sắc giành chức vô địch NNB 2026; đội VN Hoorn Delft giành giải nhì, trong khi Gió Lào và FC Vinh đồng giải ba. Ở các danh hiệu cá nhân, Nghiêm Duy Khánh (VL9) được trao giải thủ môn xuất sắc nhất, Trương An Khang (Yedo Team) giành danh hiệu vua phá lưới với 12 bàn thắng.

Trải qua 27 mùa giải, “Những người bạn – NNB” đã trở thành một hoạt động truyền thống có sức lan tỏa lớn, không chỉ góp phần nâng cao đời sống tinh thần, rèn luyện thể chất cho các thanh niên, sinh viên, mà còn là cầu nối gắn kết cộng đồng người Việt tại Pháp và châu Âu. Giải đấu tiếp tục khẳng định vai trò điểm hẹn thường niên của thanh niên, sinh viên Việt Nam, góp phần xây dựng một cộng đồng đoàn kết, năng động và luôn hướng về quê hương./.