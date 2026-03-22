Lan tỏa tinh thần cống hiến, tiên phong trong kỷ nguyên mới của thanh niên Thủ đô

Tham dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai, lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội; nguyên cán bộ Đoàn qua các thời kỳ cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên Thủ đô.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng nhấn mạnh, Hà Nội là nơi khởi nguồn của nhiều phong trào cách mạng, biểu tượng cao đẹp của tinh thần yêu nước, ý chí dấn thân và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ. Từ trong khói lửa chiến tranh đến thời kỳ đổi mới, thanh niên Thủ đô luôn giữ vai trò tiên phong, thể hiện sức sống mãnh liệt và lòng trung thành với Đảng. Trải qua 95 năm, các thế hệ thanh niên Hà Nội đã viết nên những trang sử vẻ vang, khẳng định chân lý: "Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên".

Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Minh Nghĩa - TTXVN

Bí thư Thành đoàn Hà Nội kỳ vọng, thanh niên Thủ đô tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm, xung kích, sáng tạo, góp phần xây dựng Thủ đô và đất nước phát triển toàn diện, vững mạnh trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Đây không chỉ là dịp ôn lại truyền thống vẻ vang, mà còn là cơ hội để thanh niên Thủ đô xác định rõ trách nhiệm, cam kết hành động vì tương lai. Trong bối cảnh mới, thanh niên cần tiếp tục khẳng định vai trò, đóng góp vào việc nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Trong khuôn khổ chương trình diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa: Thành đoàn Hà Nội ra mắt cuốn sách "Bản đồ số 310 địa chỉ đỏ Hà Nội" hệ thống hoá và trực quan 310 địa chỉ đỏ tiêu biểu; Chương trình phối hợp "Kết nối sức trẻ" ký kết giao ước thi đua giữa các Cụm thi đua khối thanh niên địa bàn dân cư, thanh niên trường học và thanh niên công nhân viên chức; ra mắt nền tảng số quản lý phongtraotuoitrethudo.vn trong hiện đại hoá công tác chỉ đạo điều hành…

Thành đoàn Hà Nội ra mắt nền tảng số quản lý phong trào thanh niên Thủ đô. Ảnh: Minh Nghĩa - TTXVN

Dịp này, Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội và Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Thành đoàn Hà Nội đã trao tặng "Kỷ niệm chương vì thế hệ trẻ" cho 78 cá nhân, tuyên dương 95 cán bộ Đoàn Thủ đô tiêu biểu.

Trao tặng bằng khen cho các cán bộ Đoàn tiêu biểu. Ảnh: Minh Nghĩa - TTXVN

Chương trình không chỉ là một ngày hội của Tuổi trẻ Thủ đô, mà còn là lời cam kết mạnh mẽ của thế hệ trẻ Hà Nội trong việc hiện thực hóa các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; thể hiện tinh thần tiên phong, bản lĩnh, sẵn sàng gánh vác nhiệm vụ chính trị quan trọng trong kỷ nguyên mới. Đây chính là hành động thiết thực nhất để viết tiếp trang sử vẻ vang 95 năm của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc, xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố./.