Lan tỏa thông tin tích cực về Việt Nam tại Argentina

Đại sứ Việt Nam tại Argentina Ngô Minh Nguyệt cùng đại diện Viện Văn hoá Argentina - Việt Nam (ICAV), Đảng Cộng sản Argentina và các cơ quan báo chí, truyền thông sở tại trong buổi gặp mặt đầu Xuân. Ảnh: Diệu Hương, phóng viên TTXVN tại Argentina

Theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, phát biểu tại hoạt động, Đại sứ Ngô Minh Nguyệt đã thông tin tới bạn bè Argentina và các phóng viên về những sự kiện chính trị quan trọng gần đây của Việt Nam. Theo đó, tháng 1/2026, Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.



Tiếp đó, ngày 15/3, cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 đã diễn ra rất tốt đẹp với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 99,68% trên tổng số gần 79 triệu cử tri. Kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XVI dự kiến sẽ diễn ra vào đầu tháng 4/2026, trong đó sẽ kiện toàn các chức danh lãnh đạo của Quốc hội, Nhà nước và bộ máy Chính phủ.



Đại sứ Ngô Minh Nguyệt cho biết Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân từ 10%/năm trở lên trong giai đoạn 2026–2030, hướng tới trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045. Động lực tăng trưởng được xác định dựa trên khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nâng cao năng suất lao động.



Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam xác định 3 đột phá chiến lược cốt lõi nhằm đưa Việt Nam phát triển bứt tốc, bao gồm: hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, trọng tâm là thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, tập trung hạ tầng số, giao thông chiến lược.



Đại sứ Ngô Minh Nguyệt khẳng định trong chính sách đối ngoại, Việt Nam tiếp tục kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đặt lợi ích quốc gia-dân tộc lên hàng đầu.



Về mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với các nước Nam Mỹ, Đại sứ Ngô Minh Nguyệt thông tin Việt Nam đang đẩy mạnh hợp tác với khu vực Nam Mỹ, đặc biệt là việc khởi động đàm phán Hiệp định Thương mại ưu đãi (PTA) với khối Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur) từ tháng 12/2025. Việt Nam mong muốn sớm ký kết hiệp định này nhằm thúc đẩy thương mại và đầu tư với các nước thành viên như Argentina, Uruguay và Paraguay.



Theo Đại sứ Ngô Minh Nguyệt, trong quan hệ song phương, Việt Nam và Argentina đã gần hoàn tất đàm phán Hiệp định Tránh đánh thuế hai lần và kỳ vọng sẽ ký kết trong năm 2026, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước. Hai bên cũng đang mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới như công nghệ vệ tinh, viễn thông, với những bước tiến ban đầu đáng chú ý, trong đó có việc doanh nghiệp Argentina nhập khẩu thiết bị cáp quang do Tập đoàn Viettel sản xuất.



Kim ngạch thương mại song phương hiện đạt gần 3,5 tỷ USD mỗi năm. Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 6 của Argentina trên toàn cầu và đứng đầu tại Đông Nam Á, trong khi Argentina là đối tác lớn thứ 3 của Việt Nam tại khu vực Mỹ Latinh.



Đại sứ Việt Nam tại Argentina Ngô Minh Nguyệt cùng đại diện Đảng Cộng sản Argentina trong buổi gặp mặt đầu Xuân. Ảnh: Diệu Hương, phóng viên TTXVN tại Argentina

Ngoài các lĩnh vực hợp tác truyền thống, Việt Nam mong muốn mở rộng hợp tác với Argentina trong các lĩnh vực công nghệ cao, năng lượng tái tạo, công nghệ sinh học, y tế và dược phẩm, đồng thời hướng tới thiết lập quan hệ đối tác chiến lược trong lĩnh vực công – nông nghiệp.

Nhân dịp này, Đại sứ Ngô Minh Nguyệt và các khách mời cũng đã trao đổi về các vấn đề quốc tế, khu vực, quan hệ giữa Việt Nam với các nước Mỹ Latinh và những lĩnh vực cùng quan tâm./.