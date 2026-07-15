Lan tỏa thông điệp “Tiếp nối huyền thoại - Khát vọng non sông” từ Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên

Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam (bên trái) cùng đoàn công tác thăm hỏi thương binh Phạm Xuân Hải (sinh năm 1959), thương binh tỷ lệ 86%, ở thôn 7 xã Vị Xuyên (Tuyên Quang). Ảnh: Minh Tâm - TTXVN

Trước khi diễn ra chương trình nghệ thuật, hơn 3.000 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên và nhân dân đã tham gia Lễ "Thắp nến tri ân" tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên. Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu và đoàn viên thanh niên đã dâng hương, thắp nến trên các phần mộ, tưởng nhớ những người con ưu tú đã anh dũng chiến đấu, hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.



Phát biểu tại chương trình, Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam nhấn mạnh, tuổi trẻ Quân đội và tuổi trẻ cả nước cần tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, không ngừng đổi mới, sáng tạo; biến lòng biết ơn đối với các thế hệ cha anh thành trách nhiệm và hành động cụ thể. Đặc biệt, tuổi trẻ Quân đội tiếp tục tiên phong, đi đầu, tích cực tham gia hiệu quả “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”. Đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị thiêng liêng mà còn là “mệnh lệnh từ trái tim”; là sự tiếp nối trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với những người đã hi sinh vì Tổ quốc. Mỗi di cốt được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định là một niềm hạnh phúc, là ân tình mà chúng ta sẽ nỗ lực hoàn thành.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Hoàng Gia Long, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang luôn trân trọng sự quan tâm, đồng hành của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trực tiếp là Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đối với người có công, gia đình chính sách và các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Những hoạt động tri ân tiếp tục lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, thắt chặt tình đoàn kết quân dân. Thời gian tới, tỉnh Tuyên Quang tiếp tục thực hiện hiệu quả chính sách ưu đãi người có công, huy động các nguồn lực xã hội để chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của các gia đình chính sách; giữ gìn, phát huy giá trị các di tích, địa chỉ đỏ, qua đó giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước và trách nhiệm cho thế hệ trẻ.

Chương trình nghệ thuật “Tiếp nối huyền thoại - Khát vọng non sông” gồm nhiều tiết mục ca, múa, kịch đặc sắc, tái hiện những năm tháng chiến đấu gian khổ, hào hùng của quân và dân ta; ca ngợi sự hi sinh của các Anh hùng liệt sĩ, phẩm chất cao đẹp của người lính và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ hôm nay. Các tiết mục: Linh thiêng Việt Nam, Đá mặn, Đất nước, Hát về Anh, kịch ngắn “Điểm tựa biên cương” cùng những ca khúc về tuổi trẻ, quê hương, đất nước đã tạo nên không gian nghệ thuật xúc động trên mảnh đất Vị Xuyên lịch sử. Chương trình là lời tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng; đồng thời góp phần giáo dục truyền thống, khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm và khát vọng cống hiến trong cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên.

Từ Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên, thông điệp “Tiếp nối huyền thoại - Khát vọng non sông” tiếp tục được lan tỏa, nhắc nhở thế hệ trẻ gìn giữ thành quả cách mạng, nỗ lực học tập, rèn luyện, góp sức xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Tại chương trình, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và các đơn vị đồng hành đã trao 79 phần quà, hơn 100 ảnh liệt sĩ được phục dựng, hỗ trợ xây dựng 3 “Ngôi nhà 100 đồng”, 2 “Nhà đồng đội” cho các gia đình chính sách; trao 100 suất học bổng cho học sinh trên địa bàn. Đặc biệt, những bức ảnh liệt sĩ được phục dựng và trao lại cho thân nhân mang ý nghĩa xúc động. Từ những tấm ảnh đã phai mờ, hư hỏng qua thời gian, chân dung, ánh mắt, nụ cười của các liệt sĩ được tái hiện rõ nét hơn, giúp gia đình lưu giữ hình ảnh người thân đã hi sinh khi tuổi đời còn rất trẻ./.