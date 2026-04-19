Lan tỏa thông điệp sống đẹp qua giải chạy việt dã “VTTU-WE ARE ONE”
Giải chạy là hoạt động hướng tới kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam (30/4/1975 – 30/4/2026) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, nhằm thúc đẩy phong trào thể dục rèn luyện, nâng cao sức khỏe cho cộng đồng dân cư, sinh viên, học sinh trung học phổ thông trên địa bàn thành phố.
Đồng thời, với thông điệp “WE ARE ONE” – mọi người trong xã hội đều bình đẳng, không ai bị bỏ lại phía sau, Giải tạo nguồn quỹ dành tặng cho người khuyết tật là học sinh trung học phổ thông, người khuyết tật trên địa bàn thành phố Cần Thơ tham gia Giải, góp phần tiếp thêm ý chí, tạo động lực vươn lên phát triển bản thân của người khuyết tật.
Giải có sự tham gia của gần 7.000 vận động viên là cán bộ, công chức, viên chức, sinh viên trên địa bàn thành phố. Các vận động viên tham gia chạy ở cự ly 5km.
Phó Chủ tịch UBND thành phố cho biết, trên cơ sở Biên bản thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Ủy ban nhân dân thành phố và Trường Đại học Võ Trường Toản đã được ký kết, thành phố luôn xác định rõ vai trò đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để trường phát triển toàn diện trên các lĩnh vực: đào tạo, nghiên cứu, phục vụ cộng đồng và các hoạt động văn hóa, thể thao và cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, ủng hộ và tạo điều kiện tốt nhất để các hoạt động của Trường ngày càng phát huy hiệu quả, đóng góp thiết thực cho sự phát triển chung của thành phố.