Lan tỏa thông điệp "Chấm dứt bạo lực - Vun đắp yêu thương"

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Bé Mười phát biểu tại lễ phát động. Ảnh: Lê Thúy Hằng - TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Bé Mười cho biết, trong bối cảnh đời sống hiện đại với nhiều áp lực về kinh tế, việc làm, tâm lý và tác động của môi trường mạng, công tác xây dựng gia đình hạnh phúc và phòng ngừa bạo lực gia đình đặt ra những yêu cầu mới, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị, cộng đồng và mỗi gia đình. Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2026 là dịp để tỉnh tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của các cấp, các ngành, các tổ chức và từng người dân trong xây dựng môi trường gia đình an toàn, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Bé Mười đề nghị các sở, ngành, đoàn thể và địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về giá trị gia đình Việt Nam, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với từng nhóm đối tượng và từng địa bàn dân cư. Các ngành, địa phương, đoàn thể tiếp tục củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các mô hình phòng, chống bạo lực gia đình, các địa chỉ tin cậy trong cộng đồng; chú trọng công tác tư vấn, hòa giải, hỗ trợ tâm lý và trợ giúp pháp lý cho nạn nhân để bảo đảm mọi trường hợp có nguy cơ bạo lực gia đình đều được quan tâm, hỗ trợ và xử lý kịp thời.

Đại diện các cơ quan, đơn vị thực hiện nghi thức hưởng ứng phát động Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình năm 2026. Ảnh: Lê Thúy Hằng - TTXVN

Song song đó, các ngành, địa phương, đoàn thể cần gắn công tác gia đình với xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ", góp phần tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh cho người dân. Mỗi gia đình và mỗi người dân cần bắt đầu từ những hành động đơn giản như biết lắng nghe, chia sẻ, yêu thương và tôn trọng lẫn nhau, cùng xây dựng gia đình trở thành nơi an toàn, hạnh phúc nhất đối với mỗi thành viên. Đặc biệt, mỗi người dân cần mạnh dạn lên tiếng, chung tay ngăn chặn các hành vi bạo lực gia đình, không thờ ơ, im lặng trước cái xấu, cái sai, đồng thời lan tỏa những giá trị tốt đẹp của tình thân, trách nhiệm và lòng nhân ái trong cộng đồng.

Phát biểu hưởng ứng tháng hành động, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Vĩnh Long Trịnh Thị Phương cho biết, phát huy vai trò của tổ chức hội trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh phối hợp với các ngành, địa phương tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống bạo lực gia đình và bình đẳng giới. Các cấp hội đồng hành cùng các cấp, các ngành và hội viên phụ nữ xây dựng môi trường sống an toàn, đề cao sự tôn trọng, yêu thương, chia sẻ trách nhiệm giữa các thành viên trong gia đình, góp phần phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của gia đình Việt Nam.

Các lực lượng tham gia diễu hành truyền thông lưu động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2026 tại Vĩnh Long. Ảnh: Lê Thúy Hằng - TTXVN

Các cấp hội tiếp tục đồng hành, lắng nghe và hỗ trợ phụ nữ, trẻ em và những người yếu thế khi gặp khó khăn; tăng cường các hoạt động tư vấn, hỗ trợ pháp lý, hỗ trợ tâm lý, qua đó bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em. Hội tiếp tục phát huy hiệu quả các mô hình hỗ trợ tại cộng đồng, góp phần ngăn ngừa và giảm thiểu các vụ việc bạo lực gia đình.

Tại buổi lễ, đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và các xã, phường trên địa bàn đã ký cam kết hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2026; đồng thời tham gia diễu hành truyền thông lưu động trên các tuyến đường trung tâm của tỉnh nhằm lan tỏa thông điệp phòng, chống bạo lực gia đình đến cộng đồng./.