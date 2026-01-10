Lan tỏa “Sắc xuân tuổi thơ - Hương vị Tết Việt” đến học sinh vùng khó khăn

Phát biểu tại chương trình, anh Đinh Trung Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Quảng Trị nhấn mạnh, Tết cổ truyền của dân tộc là dịp để mỗi người con đất Việt hướng về cội nguồn, trân trọng những giá trị văn hóa truyền thống, nuôi dưỡng tình yêu gia đình, quê hương và Tổ quốc. Đối với các em thiếu nhi, Tết không chỉ là niềm vui sum họp gia đình mà còn là những ký ức trong trẻo, khoảng thời gian để các em được vui chơi, trải nghiệm và cảm nhận sâu sắc hơn nét đẹp văn hóa truyền thống của quê hương, đất nước. Ngày hội thiếu nhi “Sắc xuân tuổi thơ - Hương vị Tết Việt” được tổ chức với mong muốn tạo sân chơi vui tươi, bổ ích cho thiếu nhi, giúp các em được trải nghiệm không khí Tết cổ truyền, hiểu hơn về những nét đẹp văn hóa quê hương đồng thời thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của tổ chức Đoàn - Đội trong công tác chăm lo, bảo vệ và giáo dục thiếu nhi.

Ban Tổ chức trao 45 bao gạo và 45 mũ bảo hiểm cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: TTXVN phát

Những món quà thiết thực góp phần tiếp thêm niềm tin, động lực để các em tiếp tục cố gắng, rèn luyện và nuôi dưỡng ước mơ của mình. Ảnh: TTXVN phát

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao tặng 45 xe đạp, 500 khăn quàng đỏ, 45 bao gạo và 45 mũ bảo hiểm cho các học sinh hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Tổng trị giá các phần quà và các hoạt động tại chương trình gần 100 triệu đồng. Những chiếc xe đạp và phần quà ý nghĩa được trao tặng tại chương trình không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn là tình cảm, sự sẻ chia và trách nhiệm của các cấp bộ Đoàn, các đơn vị đồng hành, các tổ chức, doanh nghiệp và những tấm lòng hảo tâm dành cho thiếu nhi tỉnh Quảng Trị. Những món quà thiết thực góp phần hỗ trợ các em có thêm phương tiện đến trường, giảm bớt khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày, tiếp thêm niềm tin, động lực để các em tiếp tục cố gắng, rèn luyện và nuôi dưỡng ước mơ của mình.

Trong khuôn khổ chương trình, các em thiếu nhi còn được tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm sôi nổi như đồng diễn sân trường, tham quan, trải nghiệm các gian hàng “Không gian Tết quê em” với nhiều sản phẩm truyền thống đặc sắc của địa phương, giao lưu văn hóa - văn nghệ, nhảy sạp truyền thống... Qua đó, góp phần giúp các em hiểu hơn về giá trị tốt đẹp của Tết cổ truyền dân tộc, khơi dậy niềm vui, niềm tin và động lực vươn lên trong học tập và cuộc sống./.