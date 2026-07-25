Lan tỏa "Câu chuyện thời hoa lửa" tới thế hệ trẻ

Chị Dương Thị Hương Giang, Phó Bí thư Thành đoàn Hải Phòng tặng hoa các vị khách mời. Ảnh: Minh Thu - TTXVN

Trong chương trình, thanh niên Hải Phòng được giao lưu với Thượng sĩ Nguyễn Văn Tập, người chiến sĩ lái xe tăng mang số hiệu 390 húc đổ cổng Dinh Độc Lập vào đúng 10 giờ 45 phút ngày 30/4/1975. Ông xúc động kể lại thời khắc lịch sử khi cánh cổng sắt bật tung, chiếc xe tăng tiến vào dinh, đánh dấu thắng lợi hoàn toàn của cuộc kháng chiến, thống nhất đất nước. Qua những câu chuyện chân thực, ông khẳng định tinh thần sẵn sàng hy sinh vì độc lập dân tộc của Bộ đội Cụ Hồ; đồng thời nhắc nhớ về những mất mát, hy sinh của đồng đội để đổi lấy hòa bình hôm nay.



Cùng tham dự chương trình, Trung tá Phạm Ngọc Hà, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, cán bộ trực tiếp tham gia Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin", thực hiện nhiệm vụ thu nhận mẫu ADN hài cốt liệt sĩ chia sẻ về những vinh dự, trọng trách và tình cảm của những chiến sĩ đang tranh thủ từng giờ, từng phút để sớm đưa các liệt sĩ đã hy sinh trở về với mẹ, với vợ, với gia đình và quê hương. Trung tá Phạm Ngọc Hà cho biết, trong quá trình làm nhiệm vụ, mỗi mẫu ADN được thu nhận, mỗi hài cốt liệt sĩ được xác định danh tính là thêm một gia đình được nguôi ngoai nỗi chờ đợi. Những người tham gia chiến dịch 500 ngày đêm sẽ tiếp tục kế thừa và trao truyền tinh thần trách nhiệm, lòng biết ơn và sự tận tụy để hoàn thành sứ mệnh đầy ý nghĩa này.

Trong chương trình, Thành đoàn Hải Phòng và các đơn vị liên quan trao tặng di ảnh liệt sĩ phục dựng tới thân nhân các gia đình liệt sĩ. Nhận lại di ảnh người chồng là liệt sĩ Bùi Đức Hãng hy sinh năm 1969, bà Bùi Thị Bé (thôn Trung Du, xã Gia Phúc) xúc động cho biết bức ảnh là nguồn động viên lớn, giúp gia đình phần nào bớt đi nỗi nhớ thương người thân đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Phó Bí thư Thành đoàn Hải Phòng Dương Thị Hương Giang nhấn mạnh, mỗi câu chuyện được kể là ngọn lửa truyền cảm hứng về lòng yêu nước, tinh thần dũng cảm và sự hy sinh của các thế hệ đi trước. Qua đó, tuổi trẻ hôm nay tiếp tục gìn giữ, lan tỏa những giá trị tốt đẹp, cống hiến bằng hành động, trách nhiệm và khát vọng xây dựng đất nước trong kỷ nguyên số. Mỗi đoàn viên, thanh niên hãy góp một việc làm thiết thực để tri ân các thế hệ đi trước và viết tiếp những câu chuyện đẹp của hòa bình.

Dịp kỷ niệm 27/7 năm nay, tuổi trẻ Hải Phòng triển khai nhiều hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa trên toàn thành phố. Nổi bật là đợt ra quân chỉnh trang 100% nghĩa trang, đền, đài tưởng niệm và công trình ghi công liệt sĩ với hơn 4.320 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia; trồng mới 2.000 cây xanh; thay mới 2.465 lọ hoa và 10.780 bông hoa lụa tại 30 nghĩa trang liệt sĩ. Thành đoàn cũng tổ chức thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng; khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho 200 người có công; thực hiện chương trình "Bữa cơm tri ân"; trao 400 di ảnh liệt sĩ phục dựng cho thân nhân các gia đình liệt sĩ. Cùng với đó, Lễ thắp nến tri ân sẽ được tổ chức cấp thành phố và đồng loạt tại các địa phương vào tối 26/7, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", đồng thời khơi dậy trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với quê hương, đất nước./.