Lan tỏa phong trào học tập và làm theo Bác trong công nhân, lao động

Đoàn đại biểu dự Hội nghị đến dâng hoa, báo công trước tượng đài Chủ tịch Tôn Đức Thắng, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang. Ảnh: Công Mạo-TTXVN

Sáng 16/5, Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tuyên dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2023 - 2025.



Tại hội nghị, ông Ngô Phương Vũ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang khẳng định, thời gian qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong hệ thống Công đoàn tỉnh An Giang được triển khai nghiêm túc, đồng bộ, đi vào chiều sâu, tạo chuyển biến rõ nét từ “học tập” sang “làm theo”, từ phong trào sang hành động cụ thể, từ nhận thức đến hiệu quả thực tiễn.



Từ ngày 1/7/2025, tổ chức Công đoàn hoạt động trong khối MTTQ Việt Nam và toàn tỉnh tổ chức lại còn 102 đơn vị hành chính cấp xã. Đứng trước bước ngoặt lịch sử này, việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW phải giữ vững tính liên tục, kế thừa, không được “chùng xuống”. Học theo Bác chính là “mẫu số chung” về tư tưởng để gắn kết các tổ chức thành viên.



Trong giai đoạn mới, ông Ngô Phương Vũ đề nghị, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh và các cấp Công đoàn cần tiếp tục xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt, nhằm xây dựng đội ngũ công nhân, viên chức, lao động có bản lĩnh chính trị vững vàng, kỷ luật nghiêm minh, tác phong công nghiệp hiện đại; đồng thời cần khẩn trương vận hành cơ chế phối hợp đồng cấp giữa Mặt trận và Công đoàn từ tỉnh đến cơ sở, tuyệt đối không để xảy ra khoảng trống phong trào; hướng mạnh các hoạt động về cơ sở, nhất là khu vực ngoài nhà nước; lấy sự chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động làm thước đo thực chất cho việc “làm theo Bác"... Bên cạnh đó, cần đề cao vai trò nêu gương của cán bộ, nhất là người đứng đầu, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn tâm huyết, bản lĩnh theo phương châm “trọng dân, gần dân, hiểu dân, vì dân phục vụ”.



Các cấp Công đoàn tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức tuyên truyền; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, xây dựng các sản phẩm truyền thông sinh động, hấp dẫn, phù hợp với công nhân lao động; chú trọng phát huy bản sắc An Giang; nhân rộng công trình “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh - Tôn Đức Thắng”, các mô hình hiệu quả, gương điển hình tiên tiến, gắn giáo dục truyền thống với chăm lo thiết thực đời sống công nhân lao động; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết; kịp thời phát hiện, nhân rộng cách làm hay, đchấn chỉnh biểu hiện hình thức, thiếu thực chất; thực hiện tốt công tác biểu dương, khen thưởng, bảo đảm kịp thời, đúng đối tượng, tạo động lực thúc đẩy phong trào phát triển thực chất, có chiều sâu.



Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, trong giai đoạn 2023 - 2025, các cấp Công đoàn trong tỉnh An Giang đã triển khai đồng bộ, nghiêm túc, sáng tạo và đạt nhiều kết quả quan trọng, nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả được nhân rộng; ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân, tác phong công nghiệp từng bước được nâng lên; góp phần xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

Cụ thể, công tác chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động tiếp tục phát triển toàn diện, thiết thực, nhân văn; hỗ trợ, thăm hỏi cơ bản đạt 100% đối tượng khó khăn, với nguồn lực từ tài chính công đoàn gần 15 tỷ đồng mỗi năm và nguồn vận động xã hội hóa gần 100 tỷ đồng; duy trì hiệu quả chương trình “Mái ấm Công đoàn”... Bên cạnh đó, phong trào thi đua yêu nước phát triển sâu rộng, thiết thực; phong trào “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, mô hình “Dân vận khéo”, thi đua lao động sản xuất, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất và chất lượng công việc được đông đảo đoàn viên, người lao động đăng ký tham gia, với hàng trăm sáng kiến, giải pháp kỹ thuật có giá trị làm lợi lớn, góp phần tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất lao động và hiệu quả sản xuất, kinh doanh…

Đặc biệt, việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được cụ thể hóa bằng nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, có chiều sâu như: duy trì sinh hoạt tư tưởng định kỳ hai buổi mỗi tuần qua mô hình “Đọc báo sáng - Định hướng tư tưởng”, mô hình “Tổ tự quản nhà trọ công nhân an toàn, an ninh, trật tự”, mô hình “Sức khỏe của bạn”, các hội thi kể chuyện gương “người tốt, việc tốt”,…



Theo Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang Đỗ Trần Thịnh, qua 5 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, các cấp công đoàn đã không ngừng nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành nhiệm vụ thường xuyên, gắn chặt với từng phong trào thi đua, từng nhiệm vụ chuyên môn và từng hành động cụ thể của cán bộ, đoàn viên, người lao động.



Dịp này, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã tuyên dương, tặng Bằng khen cho 17 tập thể, 32 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2023 - 2025./.