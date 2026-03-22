Lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện trong lực lượng vũ trang và nhân dân ​

Thượng tá Võ Văn Phong, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ nhấn mạnh, hiến máu cứu người là nghĩa cử cao đẹp, mang tính nhân văn sâu sắc, là trách nhiệm, bổn phận thiêng liêng của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Với thông điệp “Hiến máu cứu người, mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại, Cảnh sát cơ động sẵn sàng hiến dâng”, đông đảo cán bộ, chiến sĩ đã sẵn sàng chia sẻ giọt máu của mình, khẳng định bản lĩnh và trái tim nhân ái của người chiến sĩ Công an nhân dân, góp phần tô thắm truyền thống tốt đẹp “Thương người như thể thương thân” của dân tộc.



Đối với lực lượng Công an nhân dân nói chung, lực lượng cảnh sát cơ động nói riêng, ngoài nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, việc tham gia hiến máu cứu người là minh chứng cho tinh thần vì nhân dân phục vụ, phát huy kết quả thực hiện phong trào thi đua 3 nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất.



Thượng tá Võ Văn Phong mong muốn phong trào hiến máu tình nguyện ngày càng lan tỏa, nhân rộng đến từng cán bộ, chiến sĩ trong Trung đoàn và toàn xã hội; lãnh đạo thành phố, ban, ngành, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị đồng hành tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện phối hợp, hỗ trợ đẩy mạnh phong trào. Cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn sẵn sàng tham gia hiến máu tình nguyện khi cần, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động gia đình, người thân, nhân dân tích cực tham gia hiến máu vì một xã hội khỏe mạnh, nhân văn.



Bà Lê Thị Bạch Đàng, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố, cho biết, phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn thành phố được duy trì và phát triển mạnh mẽ, nhận được sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên và nhân dân.



Năm 2026, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố sẽ phối hợp chặt chẽ với địa phương tổ chức vận động hiến máu đều đặn mỗi tuần, mỗi tháng, khắc phục dần tình trạng thiếu máu cục bộ so với nhu cầu thực tế; khuyến khích thành lập thêm các Câu lạc bộ hiến máu tình nguyện, nhất là tại các trường học, khu dân cư, nhằm xây dựng lực lượng người hiến máu dự bị và hiến máu thường xuyên, gắn với việc lồng ghép vận động đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể người. Năm 2026, Ban Chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện giao chỉ tiêu vận động, tiếp nhận máu tình nguyện cho thành phố là 69.000 đơn vị máu./.