Lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện tại Gia Lai

Đông đảo đoàn viên, thanh niên, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và người dân tỉnh Gia Lai tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: Quang Thái - TTXVN

Ngay từ sáng sớm, khu vực đăng ký hiến máu đã nhộn nhịp người đến tham gia. Sau khi hoàn tất các bước khai báo y tế, khám sàng lọc và kiểm tra sức khỏe, từng người đã lần lượt hiến máu. Dù thời tiết khá oi nóng, nhiều người vẫn kiên nhẫn chờ đến lượt với mong muốn được sẻ chia những giọt máu của mình vì cộng đồng.



Theo Ban tổ chức, sau quá trình khám sàng lọc, dự kiến 500 đơn vị máu đạt tiêu chuẩn sẽ được tiếp nhận và chuyển về ngân hàng máu để phục vụ công tác cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh.



Lần đầu tiên tham gia hiến máu, chiến sĩ Dương Minh Huy, Đại đội 7, Lữ đoàn 683 (Cục Xe máy - Vận tải, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật) không giấu được niềm vui khi hoàn thành nghĩa cử ý nghĩa. "Ban đầu em cũng có chút hồi hộp nhưng sau khi được các y, bác sĩ tư vấn, em thấy rất yên tâm. Em vui vì có thể góp một phần nhỏ của mình để giúp những bệnh nhân đang cần máu. Nếu đủ điều kiện sức khỏe, em sẽ tiếp tục tham gia những đợt hiến máu tiếp theo", chiến sĩ Huy chia sẻ.



Đối với anh Lê Đình Thanh (51 tuổi, tổ 15, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai), hiến máu đã trở thành việc làm quen thuộc suốt nhiều năm qua. Với hơn 15 lần hiến máu, anh không chỉ trực tiếp tham gia mà còn vận động người thân cùng hưởng ứng. "Mỗi lần có chương trình hiến máu, cả gia đình tôi đều cố gắng sắp xếp thời gian để tham gia. Tôi nghĩ khi sức khỏe còn tốt thì nên chia sẻ với những người đang cần. Việc hiến máu cũng giúp tôi theo dõi sức khỏe định kỳ và yên tâm hơn về bản thân", anh Thanh nói.



Không chỉ thu hút đông đảo người dân địa phương, chương trình còn có sự tham gia của nhiều người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Gia Lai. Anh Tailor Vikas (quốc tịch Ấn Độ) cho biết, sau khi nhìn thấy thông tin tuyên truyền trên các tuyến đường và được bạn bè giới thiệu, anh đã đăng ký tham gia ngay. "Tôi tin rằng hiến máu là nghĩa cử không phân biệt quốc tịch hay màu da. Tôi hy vọng những giọt máu của mình sẽ góp phần cứu sống những người đang cần được truyền máu. Đó là điều khiến tôi cảm thấy rất hạnh phúc", anh Tailor Vikas chia sẻ.