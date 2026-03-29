Lan tỏa nghĩa tình quân dân nơi tuyến đầu Tổ quốc

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng trao tặng quà người dân ở xã biên giới La Dêê (thành phố Đà Nẵng) tại chương trình “Tháng Ba biên giới”. Ảnh: TTXVN phát

Chương trình “Tháng Ba biên giới” được triển khai với sự phối hợp của Đoàn Thanh niên các cơ quan Đảng thành phố Đà Nẵng cùng các đơn vị đồng hành, tập trung vào nhiều hoạt động thiết thực, mang ý nghĩa an sinh xã hội và giáo dục truyền thống. Trong khuôn khổ chương trình, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã trao quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.



Lực lượng đoàn viên, thanh niên tham gia xây dựng các công trình thanh niên như “Thắp sáng vùng biên”, “Đường cờ Tổ quốc”, góp phần cải thiện cảnh quan, tạo diện mạo khang trang hơn cho địa bàn vùng biên. Nhiều hoạt động gần gũi, thiết thực với đời sống người dân cũng được tổ chức như: thăm hỏi già làng, trưởng bản, người có uy tín tại địa phương, cắt tóc miễn phí phục vụ nhân dân...



Điểm nhấn nổi bật của chương trình là hoạt động “Chào cờ cột mốc biên cương” tại cột mốc 717, thuộc Trạm Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nam Giang. Trong không khí trang nghiêm nơi phên giậu Tổ quốc, hoạt động không chỉ góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, mà còn giúp nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.



Thông qua chương trình “Tháng Ba biên giới”, tuổi trẻ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng tiếp tục khẳng định vai trò xung kích, tình nguyện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực vì cộng đồng. Không chỉ góp phần chăm lo đời sống người dân khu vực biên giới, chương trình còn xây dựng hình ảnh đẹp của người quân nhân cách mạng gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ.



Những hoạt động giàu ý nghĩa trong Tháng Thanh niên năm 2026 tiếp tục khẳng định tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia và quyết tâm của tuổi trẻ lực lượng vũ trang thành phố trong hành trình đồng hành cùng đồng bào vùng biên, thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết quân dân, chung tay xây dựng biên cương ngày càng vững chắc./.