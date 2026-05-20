Lan tỏa nghĩa cử hiến máu nhân đạo trong đoàn viên, người lao động

Hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2026, đồng thời thực hiện kế hoạch vận động hiến máu tình nguyện của thành phố. Chương trình nhằm phát huy tinh thần xung kích, trách nhiệm vì cộng đồng của đội ngũ đoàn viên, người lao động, góp phần lan tỏa sâu rộng phong trào hiến máu nhân đạo trong xã hội. Khu vực lấy mẫu test nhanh trước khi tình nguyện viên hiến máu. Ảnh: Ánh Tuyết - TTXVN

Phát biểu tại sự kiện, bà Trần Ngọc Mỹ, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ nhấn mạnh, hiến máu tình nguyện là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện truyền thống tương thân tương ái của dân tộc. Mỗi đơn vị máu được hiến tặng không chỉ hỗ trợ công tác cấp cứu, điều trị mà còn mang lại cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân đang cần truyền máu. Sự kiện không chỉ góp phần khắc phục tình trạng thiếu máu trong cấp cứu, điều trị mà còn tiếp tục xây dựng nét đẹp văn hóa hiến máu cứu người, lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm xã hội trong đoàn viên và người lao động thành phố. Các lực lượng vũ trang, đoàn viên tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: Ánh Tuyết - TTXVN

Theo Ban tổ chức, trong bối cảnh nhu cầu máu phục vụ cấp cứu và điều trị ngày càng tăng, nhiều cơ sở y tế trên địa bàn khu vực Đồng bằng sông Cửu Long thường xuyên đối mặt với tình trạng thiếu nguồn máu dự trữ, đặc biệt vào các dịp hè và cao điểm khám, chữa bệnh. Vì vậy, việc tổ chức ngày hội hiến máu trong lực lượng đoàn viên, người lao động có ý nghĩa thiết thực, góp phần bổ sung nguồn máu an toàn, kịp thời cho các bệnh viện, giảm áp lực cho ngành y tế trong công tác cứu chữa người bệnh.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ Lê Thị Sương Mai cho biết, thời gian tới, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp vận động người lao động đủ điều kiện sức khỏe tham gia hiến máu, phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu được giao; đồng thời bảo đảm đầy đủ các chế độ chăm sóc sức khỏe, tư vấn sau hiến máu và khen thưởng kịp thời các cá nhân tiêu biểu.

Dịp này, Ban tổ chức trao 20 phần quà cho đoàn viên, người lao động tích cực tham gia hiến máu nhưng có hoàn cảnh khó khăn, nhằm động viên, tri ân những đóng góp vì cộng đồng./.