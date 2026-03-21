Cán bộ, viên chức, người lao động, đoàn viên, thanh niên, sinh viên đăng ký hiến máu. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN

Tại chương trình, hơn 400 cán bộ, viên chức, người lao động, sinh viên, đoàn viên, thanh niên của các cơ quan, đơn vị, ngân hàng, trường học và nhân dân trong tỉnh đã đến tham gia hiến máu, thu được 355 đơn vị máu.



Với thông điệp “Hiến máu đầu Xuân - Nhân lên hạnh phúc”, chương trình nhằm lan tỏa nghĩa cử cao đẹp hiến máu cứu người trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, giảng viên, sinh viên và nhân dân tỉnh Đắk Lắk. Đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ cho cấp cứu và điều trị tại các cơ sở y tế, không để xảy ra tình trạng thiếu máu cục bộ.



Ông Lê Quang Hưng, Phó Giám đốc một công ty bảo hiểm tại tỉnh Đắk Lắk cho biết, từ 7 giờ sáng, hơn 20 người của công ty ông đã đến chương trình để đăng ký hiến máu với khí thế hào hứng, sau đó về lại công ty để tiếp tục công việc. Bên cạnh các chương trình hiến máu được tổ chức, cán bộ, công nhân viên của công ty còn tham gia nhóm “Giọt hồng nhân ái”, sẵn sàng hiến máu, hiến tiểu cầu khi có người bệnh cần.



Sau khi hiến máu tại chương trình, em Nguyễn Ngọc Linh, sinh viên năm 3 ngành Luật học, Phân hiệu Trường Đại học Luật tại tỉnh Đắk Lắk chia sẻ, bên cạnh việc học và nghiên cứu luật học, em tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện. Là sinh viên, em đã 4 lần hiến máu tình nguyện tại trường. Mỗi lần tham gia, Linh đều phấn khởi vì em biết mỗi giọt máu cho đi sẽ góp phần giúp nhiều người bệnh khỏi bệnh.



Theo ông Tô Viết Vinh, Chánh Văn phòng Phân hiệu Trường Đại học Luật tại tỉnh Đắk Lắk, nhà trường đã tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện với nhiều hình thức truyền thông linh hoạt, sáng tạo nhằm thông tin, lan tỏa về chương trình. Thông qua thông điệp “Hiến máu đầu Xuân - Nhân lên hạnh phúc”, Ban Tổ chức chương trình mong muốn sẽ khuyến khích mỗi người dân coi việc hiến máu đầu Xuân là nghĩa cử cao đẹp, mang lại may mắn, hạnh phúc cho người bệnh, cho cộng đồng, cho chính bản thân người hiến máu. Bản thân ông Tô Viết Vinh đã 25 lần hiến máu tình nguyện và luôn tích cực vận động gia đình, sinh viên, tình nguyện viên tham gia hiến máu./.