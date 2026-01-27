Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp hiến máu cứu người

Sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: Lê Thúy Hằng – TTXVN

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Tùng, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long cho biết, "Lễ hội Xuân Hồng" là hoạt động mang đậm giá trị nhân văn, thể hiện nghĩa cử cao đẹp, tinh thần trách nhiệm với cộng đồng và truyền thống tương thân tương ái tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Với chủ đề “Một giọt máu cho đi – Một cuộc đời ở lại”, chương trình không chỉ lan tỏa thông điệp yêu thương, sẻ chia, mà còn khẳng định ý nghĩa sâu sắc của hành động hiến máu tình nguyện trong đời sống xã hội hiện đại. Thông qua chương trình, nhà trường mong muốn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, giảng viên, đoàn viên, sinh viên tham gia hiến máu tình nguyện thường xuyên, góp phần xây dựng và lan tỏa phong trào hiến máu sâu rộng, bền vững trong cộng đồng. Đặc biệt, chương trình là dịp phát huy vai trò xung kích, tinh thần tình nguyện sinh viên nhà trường trong các hoạt động vì cộng đồng. Mỗi đơn vị máu được hiến tặng không chỉ mang giá trị cứu người, mà còn thể hiện lý tưởng sống đẹp, trách nhiệm xã hội của thế hệ sinh viên trong thời kỳ mới.

Theo Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Long Từ Minh Điền, "Lễ hội Xuân Hồng" đã trở thành nét đẹp đầu Xuân, thu hút sự tham gia đông đảo của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, thanh niên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, góp phần cung cấp nguồn máu an toàn, hiệu quả, phục vụ kịp thời cho công tác cấp cứu và điều trị.

Chương trình vận động hiến máu tình nguyện dịp Tết và Lễ hội Xuân Hồng năm 2026 sẽ được triển khai từ ngày 15/1 đến 15/3. Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh cho biết, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh và Hội Chữ thập đỏ các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các cơ quan, trường học, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang và nhân dân tích cực tham gia hiến máu tình nguyện, xem đây là nét đẹp văn hóa nhân ái mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Toàn tỉnh phấn đấu tiếp nhận tối thiểu 9.100 đơn vị máu, tương đương 20% chỉ tiêu năm 2026, nhằm bảo đảm đủ lượng máu phục vụ công tác cấp cứu, điều trị cho người bệnh trước, trong và sau Tết Nguyên đán./.