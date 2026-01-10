Lan tỏa nét đẹp văn hóa hiến máu cứu người đầu Xuân

"Lễ hội Xuân Hồng” năm 2026 diễn ra đến hết ngày 10/1, vận động trên 1.000 người đăng ký tham gia hiến máu. Ngày từ sáng sớm, đông đảo cán bộ các sở, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh, sinh viên, nhân dân trên địa bàn đã đến Hội trường và Nhà đa năng UBND phường Đông Kinh đăng ký hiến máu. Nhiều người cho biết đã hiến máu nhiều lần, trong gia đình có nhiều người cùng tham gia hiến máu với mong muốn cung cấp nguồn máu dự trữ cho các bệnh viện của tỉnh và Trung ương cấp cứu kịp thời người cần truyền máu...



Bà Trần Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, Trưởng Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh cho biết, năm 2026 là năm thứ 9 liên tiếp tỉnh tổ chức “Lễ hội Xuân Hồng” như một hoạt động mở đầu chiến dịch hiến máu tình nguyện. Chương trình không chỉ góp phần bảo đảm nguồn máu phục vụ cấp cứu, điều trị trước, trong và sau Tết Nguyên đán mà còn lan tỏa mạnh mẽ nét đẹp văn hóa hiến máu cứu người, nuôi dưỡng tinh thần sẻ chia trong cộng đồng.



Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đề nghị, cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm, đồng hành đẩy mạnh tuyên truyền, vận động với nhiều hình thức linh hoạt, gần gũi, phù hợp từng nhóm đối tượng để hiến máu tình nguyện trở thành phong trào tự giác, mọi người xem hiến máu tình nguyện là việc làm thường xuyên vì cộng đồng.



Hội Chữ thập đỏ phát huy vai trò nòng cốt cùng Đoàn Thanh niên, ngành Y tế tổ chức, điều phối và bảo đảm an toàn hiến máu, phối hợp chặt chẽ trong công tác sàng lọc và tiếp nhận máu, duy trì các câu lạc bộ hiến máu tình nguyện; xây dựng, duy trì mô hình câu lạc bộ "ngân hàng máu sống" với sự tham gia của nhiều thành viên sẵn sàng nguồn máu cấp cứu người bệnh. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học và mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia hiến máu tình nguyện, hình thành lực lượng hiến máu an toàn, bền vững…



Theo Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Lạng Sơn, năm 2025, mặc dù có nhiều khó khăn, nhất là quá trình sắp xếp mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cùng ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ nhưng với sự quan tâm, vào cuộc trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và nhân dân, công tác hiến máu tình nguyện của tỉnh đã đạt kết quả đáng ghi nhận. Toàn tỉnh đã tổ chức được 21 đợt hiến máu, tiếp nhận trên 9.630 đơn vị máu. Riêng “Lễ hội Xuân Hồng” qua các năm trở thành điểm nhấn nổi bật, tiếp nhận gần 9.000 đơn vị máu, qua đó, khẳng định sức lan tỏa bền vững của phong trào hiến máu tình nguyện trong toàn tỉnh./.