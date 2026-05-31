Lan tỏa năng lượng tích cực đến thanh niên công nhân

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động Ngày hội “Thanh niên công nhân – Lan tỏa năng lượng tích cực” năm 2026 tại tỉnh Phú Thọ, mở đầu chuỗi hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho thanh niên công nhân. Ảnh: Hoàng Hùng – TTXVN



Tại Phú Thọ, ngày hội diễn ra với nhiều hoạt động an sinh xã hội, văn hóa, thể thao dành cho thanh niên công nhân như: Chương trình tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc và tặng quà miễn phí cho 1.000 thanh niên công nhân, tập trung vào các nội dung khám chuyên sâu gồm đo huyết áp, đường huyết, siêu âm và chụp X-quang, góp phần nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe, phòng ngừa bệnh nghề nghiệp.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động thể thao được tổ chức như bóng chuyền, cầu lông, kéo co, pickleball, teambuilding và Giải bóng đá Thanh niên công nhân. Dịp này, Ban Tổ chức cũng triển khai chương trình bốc thăm trúng thưởng với giải đặc biệt là một xe máy trị giá 20 triệu đồng.

Bác sĩ thực hiện khám tai, mũi, họng cho công nhân tại Ngày hội Thanh niên công nhân năm 2026. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN

Ngày hội còn có cuộc thi “Tìm kiếm tài năng thanh niên công nhân” tỉnh Phú Thọ, tạo sân chơi giao lưu, phát huy năng khiếu và góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho người lao động.

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao quà cho 20 thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn; tuyên dương 10 Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Bí thư Chi đoàn khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Công nhân được khám, siêu âm miễn phí tại Ngày hội Thanh niên công nhân năm 2026. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXV

Chia sẻ về ý nghĩa của chuỗi chương trình, anh Nguyễn Tường Lâm, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam nhấn mạnh: Thanh niên công nhân là lực lượng có khả năng sáng tạo trong sản xuất và đời sống xã hội, thích ứng nhanh với cơ chế mới và tiếp cận nhanh với khoa học tiên tiến, công nghệ hiện đại, có vai trò quan trọng góp phần vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của đất nước. Việc chăm lo, hỗ trợ và đồng hành cùng thanh niên công nhân, đặc biệt là khối doanh nghiệp ngoài nhà nước, luôn là nhiệm vụ trọng tâm của Hội nhằm xây dựng một lực lượng lao động trẻ khỏe mạnh, năng động, đóng góp trực tiếp vào sự phát triển bền vững của quê hương, đất nước.

Bà Phan Thị Phương Nhung, đại diện Công ty TCP Việt Nam cho biết, phát triển bền vững và trách nhiệm cộng đồng luôn là định hướng xuyên suốt của doanh nghiệp. Bước sang năm thứ tư đồng hành cùng Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, TCP tự hào khi Ngày hội “Thanh niên công nhân” ngày càng trở thành điểm tựa thiết thực cho người lao động. Thông qua chương trình, TCP mong muốn tiếp tục lan tỏa năng lượng tích cực, tiếp thêm động lực để thanh niên công nhân sống khỏe, làm việc hiệu quả và tận hưởng cuộc sống trọn vẹn.

Ban tổ chức trao quà hỗ trợ cho 20 thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Ngày hội “Thanh niên công nhân – Lan tỏa năng lượng tích cực” năm 2026. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN



Khởi xướng từ năm 2023, Ngày hội “Thanh niên công nhân - Lan tỏa năng lượng tích cực” là hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, trang bị kiến thức, kỹ năng cho thanh niên công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất.

Từ năm 2023 đến 2025, chương trình được tổ chức tại 15 tỉnh, thành phố, thu hút hơn 119.000 lượt thanh niên công nhân tham gia; thực hiện 48.500 lượt khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cùng nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, hỗ trợ an sinh xã hội.

Các hoạt động thể thao, nổi bật là Giải bóng đá Thanh niên công nhân Cúp Red Bull, cùng nhiều hội thi khác đã thu hút gần 100 đội bóng và hơn 200 đội thể thao tham gia. Trong 3 năm qua, chương trình cũng trao hàng nghìn phần quà, học bổng với tổng giá trị gần 800 triệu đồng, gồm 20 xe máy, hơn 200 thiết bị điện gia dụng và gần 1.000 thùng nước tăng lực hỗ trợ thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn./.