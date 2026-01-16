Lan tỏa mạnh mẽ tinh thần Đồng Khởi trong kỷ nguyên mới

Khen thưởng các tập thể có thành tích tiêu biểu trong các hoạt động chào mừng kỷ niệm 66 năm ngày Bến Tre Đồng Khởi. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu - TTXVN

Tại buổi họp mặt, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Khởi Nguyễn Quốc Hưng đã ôn lại lịch sử hào hùng của phong trào “Đồng khởi” năm xưa. Cách đây 66 năm, thực hiện Nghị quyết số 15 về “Tăng cường đoàn kết, kiên quyết đấu tranh giữ gìn hòa bình, thực hiện thống nhất nước nhà” và chủ trương của hội nghị liên Tỉnh ủy Trung Nam Bộ, Tỉnh ủy Bến Tre đã lãnh đạo nhân dân vùng lên làm nên cuộc Đồng khởi thần kỳ vào ngày 17/1/1960, mở màn tại 3 xã Định Thủy, Bình Khánh, Phước Hiệp, huyện Mỏ Cày (nay là xã Đồng Khởi, tỉnh Vĩnh Long), giành thắng lợi lớn. Sau đó đã nhanh chóng lan tỏa ra toàn tỉnh, trở thành cao trào “Đồng khởi” như nước vỡ bờ trên khắp miền Nam, Tây Nguyên và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Bí thư Đảng ủy xã Đồng Khởi Nguyễn Quốc Hưng thắp ngọn đuốc truyền thống “Đồng Khởi”. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu - TTXVN

Ngay những ngày đầu Đồng khởi, tỉnh xây dựng 2 đại đội vũ trang tập trung và một lực lượng đấu tranh chính trị hùng hậu, đó chính là “Đội quân tóc dài”, gắn liền với tên tuổi nữ tướng Nguyễn Thị Định và những cuộc đấu tranh trực diện đầy mưu trí, sáng tạo cùng những trận đánh làm cho Mỹ, Ngụy kinh hồn bạt vía đi vào lịch sử như một huyền thoại.

Với thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của phong trào Đồng khởi 1960 và thắng lợi của Tổng tiến công Xuân Mậu Thân 1968, Bến Tre vinh dự được Trung ương tuyên dương, phong tặng 8 chữ vàng “Anh dũng Đồng khởi, thắng Mỹ, diệt Ngụy”, tập thể Hội Phụ nữ giải phóng - “Đội quân tóc dài” được trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân để ghi nhận những đóng góp đặc biệt xuất sắc của “Đội quân tóc dài” trong phong trào cách mạng của quê hương Bến Tre và cả nước.

Từ ngày 1/7/2025, ba xã Định Thủy, Phước Hiệp, Bình Khánh sáp nhập thành xã Đồng Khởi. Phát huy tinh thần Đồng Khởi năm xưa, xã Đồng Khởi đã thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

Tình hình kinh tế - xã hội địa phương tiếp tục duy trì ổn định và có bước phát triển. Tổng thu ngân sách địa phương đạt 160%, giải quyết việc làm cho lao động đạt 192%, tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,15% so với đầu nhiệm kỳ, môi trường đầu tư, kinh doanh từng bước được cải thiện. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tiếp tục được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người đạt 85 triệu đồng/người/năm…

Năm 2026, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đồng Khởi phát huy tinh thần "đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - đột phá - phát triển", tiếp tục vận dụng phương thức thi đua “Đồng khởi mới”: Xây dựng “điển hình”, học tập “điển hình”, bắt kịp “điển hình”, vượt qua “điển hình” và phương châm “Hai chân, Ba mũi”, quyết tâm đạt kết quả cao nhất mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và các lĩnh vực của nhiệm kỳ 2025 - 2030, tạo nên thế và lực mới hiện thực hóa khát vọng vươn mình cùng dân tộc, vững tin bước vào kỷ nguyên mới.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long Hồ Thị Hoàng Yến nhấn mạnh, tinh thần Đồng khởi Bến Tre không dừng lại ở ký ức lịch sử mà phải tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ trong toàn tỉnh, trở thành nguồn động lực tinh thần, phương pháp hành động chung của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân. Lan tỏa tinh thần Đồng khởi hôm nay chính là lan tỏa tinh thần đoàn kết, đồng thuận xã hội, khát vọng đổi mới, phát triển nhanh và bền vững, tư duy dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, quyết tâm biến chủ trương, nghị quyết thành hành động và kết quả cụ thể.

Bà Hồ Thị Hoàng Yến ghi nhận và đánh giá cao tinh thần chủ động, đoàn kết, trách nhiệm của Đảng bộ xã Đồng Khởi trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở thời gian qua. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, nhất là sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã nỗ lực phấn đấu, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thị Hoàng Yến đề nghị, xã tập trung khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống nhân dân; quan tâm chuyển dịch cơ cấu kinh tế phù hợp, phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới. Xã kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với giữ gìn bản sắc văn hóa và truyền thống cách mạng của quê hương Đồng Khởi, chú trọng giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Qua đó giúp các em hiểu đúng, hiểu sâu về lịch sử quê hương Đồng Khởi anh hùng, bồi đắp lòng tự hào, ý thức trách nhiệm, khát vọng cống hiến, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh./.