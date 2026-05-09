Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Trần Văn Quân, tặng quà cho ngư dân nước ngoài bị nạn đang neo đậu tại âu cảng Bạch Long Vĩ. Ảnh: TTXVN phát



Thông qua việc thăm hỏi, động viên của lãnh đạo thành phố và đoàn công tác không chỉ giúp ngư dân bị nạn ổn định tâm lý mà còn lan tỏa mạnh mẽ thông điệp về một Việt Nam trách nhiệm, luôn sẵn sàng hỗ trợ nhân đạo cho công dân nước ngoài bị nạn theo đúng thông lệ và luật pháp quốc tế.



Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Trần Văn Quân ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự quả cảm của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố đã không quản ngại khó khăn, vượt qua sóng dữ để cứu nạn thành công các phương tiện nước ngoài bị nạn; đồng thời trao quà của thành phố cho cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố trực tiếp tham gia cứu nạn và thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền đang có mặt trên đảo.



Phương tiện bị nạn đã khắc phục xong hậu quả và đang neo đậu tại âu cảng Bạch Long Vĩ. Ảnh: TTXVN phát.



Tiếp đó, đoàn công tác của thành phố đã đến thăm hỏi, động viên, trao tặng nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu cho 10 thuyền viên thuộc hai tàu cá nước ngoài bị nạn trên biển đang được Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố và các lực lượng có liên quan chăm sóc, bảo đảm hậu cần và y tế trên đảo.



Xúc động trước sự hỗ trợ kịp thời, giàu lòng nhân ái của các lực lượng chức năng Việt Nam, tập thể thuyền viên trên tàu Quỳnh Đam Ngư 14106 và tàu Quỳnh Đam Châu 13377 đã viết thư cảm ơn gửi tới chính quyền thành phố Hải Phòng và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Trần Văn Quân hỏi thăm, động viên lực lượng tham gia cứu nạn. Ảnh: TTXVN phát



Trong thư, các thuyền viên bày tỏ lòng cảm kích và sự biết ơn sâu sắc tới các cấp chính quyền và lực lượng chức năng Việt Nam; trong đó nhấn mạnh, “nếu không có sự giúp đỡ kịp thời và hiệu quả từ phía các lực lượng chức năng của Việt Nam, thì tính mạng và tài sản của ngư dân chúng tôi khó có thể được bình yên như hiện nay”. Các ngư dân cũng mong muốn, cơ quan chức năng Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện, hỗ trợ sửa chữa phương tiện và sớm hoàn thiện thủ tục để tàu được hành trình về vùng biển Trung Quốc tiếp tục hoạt động khai thác hải sản.



Trước đó, trong các ngày 4 - 5/5, trên vùng biển Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn hàng hải do thời tiết xấu. Cụ thể, ngày 4/5, tàu cá Quỳnh Đam Ngư 14106, quốc tịch Trung Quốc cùng 4 thuyền viên đang khai thác thủy sản trên vùng biển Trung Quốc gặp sự cố, dẫn đến mất phương hướng và trôi dạt, mắc cạn vào bãi đá ngầm gần đảo Bạch Long Vĩ. Ngày 5/5, tàu Quỳnh Đam Châu 13377, Quốc tịch Trung Quốc cùng 6 thuyền viên cũng bị mắc cạn tại vị trí cách tàu Quỳnh Đam Ngư 14106 bị nạn trước đó khoảng 200m.



Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng đã khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện triển khai công tác cứu hộ khẩn cấp. Sau nhiều ngày khắc phục sự cố, các lực lượng tham gia cứu nạn đã kéo được 2 phương tiện ra khỏi bãi đá ngầm và đưa vào âu cảng Bạch Long Vĩ an toàn.



Hiện nay, công tác khắc phục sự cố đối với 2 tàu cá nước ngoài bị nạn trên biển cơ bản hoàn tất. Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng đang tiếp tục phối hợp với các lực lượng có liên quan và lực lượng chấp pháp trên biển Trung Quốc lựa chọn thời điểm hộ tống, bàn giao toàn bộ phương tiện, ngư dân bị nạn cho phía bạn theo quy định của pháp luật và thông lệ quốc tế./.