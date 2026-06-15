Lan tỏa kiến thức pháp luật đến với ngư dân đảo Thổ Châu

Trung tá Bùi Xuân Nhớ, Báo cáo viên Pháp luật, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân đặc khu Thổ Châu. Ảnh: TTXVN phát





Tại buổi tuyên truyền, báo cáo viên của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã thông tin đến cán bộ, đảng viên và nhân dân những nội dung cơ bản của Luật Cảnh sát biển Việt Nam; tình hình an ninh, trật tự, an toàn trên các vùng biển hiện nay; tuyên truyền các quy định của pháp luật về khai thác thủy sản; phổ biến những hành vi vi phạm quy định về chống IUU, cùng những tác động tiêu cực của hoạt động này đối với nguồn lợi thủy sản, môi trường biển và uy tín, thương hiệu thủy sản Việt Nam trên thị trường thế giới.

Bên cạnh đó, các đại biểu được tuyên truyền, nâng cao nhận thức về trách nhiệm của chủ tàu, thuyền trưởng trong việc chấp hành các quy định về đăng ký, đăng kiểm tàu cá; lắp đặt, vận hành và duy trì hoạt động của thiết bị giám sát hành trình tàu cá (VMS); không vi phạm vùng biển nước ngoài để khai thác hải sản trái phép. Đồng thời, thông tin một số nội dung trọng tâm của Nghị quyết số 03/2026/NQ-HĐND của HĐND tỉnh An Giang về chính sách hỗ trợ phòng, chống IUU trên địa bàn tỉnh.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tặng quà các gia đình chính sách, gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đặc khu Thổ Châu. Ảnh: TTXVN phát

Tại buổi tuyên truyền, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 trao tặng cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ, túi thuốc y tế cho ngư dân trên địa bàn và trao tặng 10 suất quà (1 triệu đồng/suất) cho các gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn tại đặc khu Thổ Châu, góp phần động viên nhân dân yên tâm vươn khơi bám biển, phát triển kinh tế gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Thông qua hoạt động, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tiếp tục góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn đặc khu Thổ Châu, để nhân dân hiểu rõ hơn về chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam; đồng thời vận động ngư dân chấp hành nghiêm các quy định trong quá trình khai thác hải sản, chung tay cùng các cấp, các ngành góp phần sớm gỡ bỏ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC) đối với ngành thủy sản Việt Nam./.